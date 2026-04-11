Cel mai nebun protest al suporterilor: fără bere și cârnați pe stadion. Motivul boicotului

Sebastian Ujica Publicat: 11 aprilie 2026, 16:12

Fanii Borussiei Monchengladbach boicotează produsele de pe arena lui RB Leipzig / Getty Images

Cu ocazia deplasării celor de la Borussia Mönchengladbach pe terenul lui RB Leipzig, suporterii clubului renan au lansat un boicot original: să nu consume nimic în stadionul advers.

Berea, cârnaţii şi alte produse alimentare sunt astfel abandonate în mod voluntar pentru a protesta faţă de politica clubului fondat de grupul Red Bull.

Fanii din Bundesliga sunt împotriva lui Leipzig

Scopul fanilor lui Gladbach este clar: nicio cumpărătură de la chioşcuri, o formă de boicot economic menită să marcheze simbolic dezacordul lor.

Această acţiune, susţinută de mai multe grupuri de suporteri, se înscrie într-o opoziţie de lungă durată între o parte a publicului din Mönchengladbach şi modelul economic al clubului RB Leipzig. Fanii fac astfel apel să „nu cheltuiască niciun cent” la Red Bull Arena, refuzând orice consum de alimente sau băuturi vândute la faţa locului, deoarece „orice achiziţie revine, direct sau indirect, clubului RB Leipzig”, iar suporterii nu doresc „să contribuie” la acest lucru.

Pe lângă această grevă fără precedent, la fel ca la fiecare deplasare la Leipzig, suporterii echipei Borussia Mönchengladbach nu vor face niciun fel de animaţie în primele 19 minute ale meciului. De asemenea, vor fi fluierături atunci când Leipzig va fi în posesia mingii.

În ciuda caracterului nesemnificativ din punct de vedere financiar, suporterii echipei Gladbach intenţionează să transmită un nou mesaj puternic pentru a protesta faţă de „produsul artificial creat de Red Bull”.

News.ro

