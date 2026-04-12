Chelsea – Man City 0-2. Guehi dublează avantajul, Cherki a pasat la ambele goluri

Derby-ul etapei din Premier League se joacă la Londra între două echipe care și-au disputat inclusiv finala UEFA Champions League, în 2021. Chelsea și Manchester City au obiective foarte diferite pe finalul de sezon, însă ambele au semne de întrebare pentru sezonul viitor: nu e clar cine va sta pe bancă.
Meciul de pe Stamford Bridge le găsește pe Chelsea și Manchester City în situații critice: niciuna nu își permite să piardă vreun punct în acest meci.
CHELSEA 0-2 MAN CITY LIVE TEXT
Min 56. GOL MAN CITY! Fază superbă a lui Cherki care a trecut de 3 adversari, apoi a dat o pasă printre doi adversari și l-a lăsat pe Guehi singur cu portarul iar fundașul lui City a dublat avantajul
Min 50. GOL MAN CITY! Cherki centrează perfect în fața porții iar O’Reilly trimite imparabil cu capul
Chelsea:
Sánchez – Gusto, Fofana, Hato, Cucurella – Andrey Santos, Caicedo – Pedro Neto, Palmer, Estêvão – João Pedro
Manchester City:
Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Bernardo Silva, Rodri – Semenyo, Cherki, Doku- Haaland
Chelsea speră să prindă loc de UEFA Champions League la finalul acestui sezon, însă victoria lui Liverpool de sâmbătă o lasă la 4 puncte în spatele rivalei. În schimb, Manchester City are 9 puncte în spatele lui Arsenal, liderul clasamentului, însă are și două meciuri mai puțin. O victorie în meciul cu Chelsea și în restanță, iar City poate chiar să ajungă la egalitate cu Arsenal în condițiile în care etapa viitoare are loc meciul direct.
