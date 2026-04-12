LIVE TEXT

Chelsea – Man City 0-2. Guehi dublează avantajul, Cherki a pasat la ambele goluri

Sebastian Ujica Publicat: 12 aprilie 2026, 17:35 / Actualizat: 12 aprilie 2026, 19:47

Chelsea – Man City 0-2. Guehi dublează avantajul, Cherki a pasat la ambele goluri

Nico O'Reilly a deschis scorul în meciul cu Chelsea în minutul 50 / Getty Images

Derby-ul etapei din Premier League se joacă la Londra între două echipe care și-au disputat inclusiv finala UEFA Champions League, în 2021. Chelsea și Manchester City au obiective foarte diferite pe finalul de sezon, însă ambele au semne de întrebare pentru sezonul viitor: nu e clar cine va sta pe bancă.

Meciul de pe Stamford Bridge le găsește pe Chelsea și Manchester City în situații critice: niciuna nu își permite să piardă vreun punct în acest meci.

CHELSEA 0-2 MAN CITY LIVE TEXT

Min 56. GOL MAN CITY! Fază superbă a lui Cherki care a trecut de 3 adversari, apoi a dat o pasă printre doi adversari și l-a lăsat pe Guehi singur cu portarul iar fundașul lui City a dublat avantajul

Min 50. GOL MAN CITY! Cherki centrează perfect în fața porții iar O’Reilly trimite imparabil cu capul

Chelsea:
Sánchez – Gusto, Fofana, Hato, Cucurella – Andrey Santos, Caicedo – Pedro Neto, Palmer, Estêvão – João Pedro

Manchester City:
Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Bernardo Silva, Rodri – Semenyo, Cherki, Doku- Haaland

Chelsea speră să prindă loc de UEFA Champions League la finalul acestui sezon, însă victoria lui Liverpool de sâmbătă o lasă la 4 puncte în spatele rivalei. În schimb, Manchester City are 9 puncte în spatele lui Arsenal, liderul clasamentului, însă are și două meciuri mai puțin. O victorie în meciul cu Chelsea și în restanță, iar City poate chiar să ajungă la egalitate cu Arsenal în condițiile în care etapa viitoare are loc meciul direct.

Imagini cu incendiul de la Mănăstirea Bistrița, unde o măicuță și-a pierdut viața în ziua de Paște
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Observator
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
Fanatik.ro
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (21:00). “Câinii” vor să scape de ultimul loc. Echipele de start
Real Madrid îi distruge planul Barcelonei. Unul dintre cei mai curtați jucători nu poate ajunge lângă Yamal
A distrus echipa lui Andrei Rațiu și a scris istorie în La Liga! L-a depășit pe legendarul Samuel Eto’o
Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii