Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon. Reacţia incredibilă a olandezului - Antena Sport

Virgil van Dijk a fost aproape de o accidentare groaznică după intrarea inconştientă a lui Anthony Gordon, care a dus la eliminarea englezului, în finalul primei reprize a meciului Newcastle – Liverpool 2-3.

În prelungirile primei reprize, când cormoranii conduceau cu 2-0, Gordon a vrut să facă pressing la fundaşul olandez, dar intrarea sa prin alunecare a fost aproape să-l “rupă” pe Van Dijk.

Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon

Din fericire pentru căpitanul lui Liverpool, acesta s-a ales doar cu nişte zgârieturi serioase pe gamba dreaptă, de la crampoanele lui Gordon. Culmea e că Virgil a avut o reacţie foarte calmă atunci când Anthony a venit să-i ceară scuze.

Batavul a dat mâna cu aripa de 24 de ani a lui Newcastle, explicându-i că o asemenea intervenţie nu îşi are locul în fotbal. Van Dijk a continuat jocul până la final, în timp ce Gordon a fost eliminat, după intervenţia VAR.

The mark on Virgil van Dijk’s leg after that challenge from Anthony Gordon… pic.twitter.com/cOIjMCPYsA

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 25, 2025