Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon. Reacţia incredibilă a olandezului - Antena Sport

Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon. Reacţia incredibilă a olandezului

Publicat: 26 august 2025, 8:49

Virgil van Dijk, accidentat în timpul meciului Newcastle - Liverpool - Profimedia Images

Virgil van Dijk a fost aproape de o accidentare groaznică după intrarea inconştientă a lui Anthony Gordon, care a dus la eliminarea englezului, în finalul primei reprize a meciului Newcastle – Liverpool 2-3.

În prelungirile primei reprize, când cormoranii conduceau cu 2-0, Gordon a vrut să facă pressing la fundaşul olandez, dar intrarea sa prin alunecare a fost aproape să-l “rupă” pe Van Dijk.

Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon

Din fericire pentru căpitanul lui Liverpool, acesta s-a ales doar cu nişte zgârieturi serioase pe gamba dreaptă, de la crampoanele lui Gordon. Culmea e că Virgil a avut o reacţie foarte calmă atunci când Anthony a venit să-i ceară scuze.

Batavul a dat mâna cu aripa de 24 de ani a lui Newcastle, explicându-i că o asemenea intervenţie nu îşi are locul în fotbal. Van Dijk a continuat jocul până la final, în timp ce Gordon a fost eliminat, după intervenţia VAR.

Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle

Liverpool a câştigat luni seara, în deplasare, scor 3-2, înfruntarea cu Newcastle, în etapa a doua din Premier League. Golul victoriei s-a marcat în al zecelea minut al prelungirilor, autor fiind un jucător de 16 ani.

Ryan Gravenberch a deschis scorul în minutul 35 pe St James’ Park, marcând pentru campioana Liverpool, pentru ca în minutul 45+2 Anthony Gordon, de la gazde, să fie eliminat, iar Newcastle a jucat în zece restul meciului.

După ce a marcat pentru Liverpool în Community Shield şi în prima etapă, cu Bournemouth, Hugo Ekitike a făcut 2-0 în minutul 46, înscriind acum împotriva echipei care a dorit să îl cumpere în vară. Echipa lui Eddie Howe a redus din diferenţă prin Bruno Guimaraes, în minutul 57.

Egalarea a venit în minutul 88, prin golul lui William Osula, dar Arne Slot a mutat norocos. L-a introdus în joc pe Rio Ngumoha, în minutul 90+6, iar puştiul de 16 ani a înscris golul victoriei cormoranilor patru minute mai târziu.

Newcastle – FC Liverpool s-a încheiat 2-3 şi Liverpool are punctaj maxim, alături de Arsenal şi Tottenham.

 

 

