Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon. Reacţia incredibilă a olandezului - Antena Sport

Virgil van Dijk a fost aproape de o accidentare groaznică după intrarea inconştientă a lui Anthony Gordon, care a dus la eliminarea englezului, în finalul primei reprize a meciului Newcastle – Liverpool 2-3.
În prelungirile primei reprize, când cormoranii conduceau cu 2-0, Gordon a vrut să facă pressing la fundaşul olandez, dar intrarea sa prin alunecare a fost aproape să-l “rupă” pe Van Dijk.
Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon
Din fericire pentru căpitanul lui Liverpool, acesta s-a ales doar cu nişte zgârieturi serioase pe gamba dreaptă, de la crampoanele lui Gordon. Culmea e că Virgil a avut o reacţie foarte calmă atunci când Anthony a venit să-i ceară scuze.
Batavul a dat mâna cu aripa de 24 de ani a lui Newcastle, explicându-i că o asemenea intervenţie nu îşi are locul în fotbal. Van Dijk a continuat jocul până la final, în timp ce Gordon a fost eliminat, după intervenţia VAR.
The mark on Virgil van Dijk’s leg after that challenge from Anthony Gordon… pic.twitter.com/cOIjMCPYsA
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 25, 2025
Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle
Liverpool a câştigat luni seara, în deplasare, scor 3-2, înfruntarea cu Newcastle, în etapa a doua din Premier League. Golul victoriei s-a marcat în al zecelea minut al prelungirilor, autor fiind un jucător de 16 ani.
Ryan Gravenberch a deschis scorul în minutul 35 pe St James’ Park, marcând pentru campioana Liverpool, pentru ca în minutul 45+2 Anthony Gordon, de la gazde, să fie eliminat, iar Newcastle a jucat în zece restul meciului.
După ce a marcat pentru Liverpool în Community Shield şi în prima etapă, cu Bournemouth, Hugo Ekitike a făcut 2-0 în minutul 46, înscriind acum împotriva echipei care a dorit să îl cumpere în vară. Echipa lui Eddie Howe a redus din diferenţă prin Bruno Guimaraes, în minutul 57.