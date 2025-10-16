Mihai Stoica a spus tot! Reacția lui Florin Tănase după ce a jucat 2 minute la națională cu Moldova și Austria - Antena Sport

Clasat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Liga 1, Florin Tănase a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria. În aceste două jocuri, fotbalistul celor de la FCSB a evoluat doar două minute, iar selecționerul și-a cerut scuze public pentru acest lucru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întors în cantonamentul campioanei României, Mihai Stoica a explicat cum a reacționat jucătorul roș-albaștrilor după situația neprevăzută de la echipa națională.

Florin Tănase, împăcat după ce a jucat doar 2 minute în dubla cu Moldova și Austria

Florin Tănase se află într-o formă excelentă în acest sezon, iar convocarea la echipa națională nu a fost nicio surpriză pentru jucătorul celor de la FCSB. Ce a fost surprinzător a fost numărul de minute de care a beneficiat.

Acesta a jucat două minute în partida cu Moldova, iar la jocul cu Austria selecționerul nu s-a bazat deloc pe el, însă acesta și-a explicat decizia. Mihai Stoica a dezvăluit care a fost starea de spirit a acestuia la revenirea în lotul FCSB-ului.

„Poate că orice alt jucător recepționa altfel la ceea ce s-a întâmplat la națională, dar nu și Florin Tănase. Am vorbit cu el duminică și mi-a povestit ce s-a întâmplat râzând. Și mi-a zis: ‘băi, asta este’. Cu o relaxare și cu o voie bună. Mă temeam că atunci când el va veni la primul antrenament o să fie supărat. Nu! A fost tot timpul zâmbitor.