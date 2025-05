Dennis Politic, urmărit de Watford, la Dinamo - Rapid 0-0 - Antena Sport

Dennis Politic era dezamăgit după egalul contra celor de la Rapid, scor 0-0. A spus clar că nu se gândește la un viitor transfer la FCSB. „(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Eu am dat deja răspunsul, am făcut un video, rămân la același gând, mai am contract la Dinamo și sunt fericit aici”, a spus Dennis Politic, la finalul meciului cu Rapid.