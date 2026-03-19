“Clauni, incompetenți”. O nouă reacție “explozivă” după ce Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii

Reacțiile din lumea fotbalului au început să curgă după ce Maroc a fost desemnată la masa verde câștigătoarea Cupei Africii. Recent, Souleymane Diawara, fost jucător senegalez cu două titluri în Ligue 1, s-a arătat și el stupefiat de decizia luată de Comisia de Apel a Confederației Africane de Fotbal la două luni distanță de la ultimul act care s-a jucat în Rabat.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Un fost fotbalist senegalez, deranjat nu de decizie în sine, ci de întârzierea ei

Prezent în cadrul unei emisiuni de la Radio Monte-Carlo, Diawara a povestit cum a trăit seara în care a aflat vestea că țara sa a fost deposedată prin instanță de trofeul câștigat în luna ianuarie. Senegalezul nu s-a arătat neapărat deranjat de faptul că Maroc a câștigat la masa verde, ci de faptul că arbitrii partidei nu au sancționat pe loc faptul că echipa a plecat de pe teren, după care a fost nevoie de o Comisie de Apel să ia o decizie.

“Aveam o seară plăcută, mă uitam la meciurile de Champions League, totul mergea bine. Deodată, primesc notificări de peste tot, credeam că sunt la un show de comedie, sincer, pentru că nu aștepți două luni pentru a da un verdict și pentru a înmâna titlul înapoi marocanilor.

O faci după fluierul final. Arbitrul a luat o decizie care poate a fost sau nu corectă, oamenii spunând că Senegalul a încălcat Articolul 82, adică au părăsit terenul fără acordul arbitrului. Ok, sancționează-i, dar fă-o imediat, nu aștepta două luni“, a spus Diawara, potrivit rmcsport.bfmtv.