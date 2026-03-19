Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 10:28

"Clauni, incompetenți". O nouă reacție "explozivă" după ce Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii

Jucătorii Marocului, în finala Cupei Africii pe Națiuni / Profimedia

Reacțiile din lumea fotbalului au început să curgă după ce Maroc a fost desemnată la masa verde câștigătoarea Cupei Africii. Recent, Souleymane Diawara, fost jucător senegalez cu două titluri în Ligue 1, s-a arătat și el stupefiat de decizia luată de Comisia de Apel a Confederației Africane de Fotbal la două luni distanță de la ultimul act care s-a jucat în Rabat.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Un fost fotbalist senegalez, deranjat nu de decizie în sine, ci de întârzierea ei

Prezent în cadrul unei emisiuni de la Radio Monte-Carlo, Diawara a povestit cum a trăit seara în care a aflat vestea că țara sa a fost deposedată prin instanță de trofeul câștigat în luna ianuarie. Senegalezul nu s-a arătat neapărat deranjat de faptul că Maroc a câștigat la masa verde, ci de faptul că arbitrii partidei nu au sancționat pe loc faptul că echipa a plecat de pe teren, după care a fost nevoie de o Comisie de Apel să ia o decizie.

Aveam o seară plăcută, mă uitam la meciurile de Champions League, totul mergea bine. Deodată, primesc notificări de peste tot, credeam că sunt la un show de comedie, sincer, pentru că nu aștepți două luni pentru a da un verdict și pentru a înmâna titlul înapoi marocanilor.

O faci după fluierul final. Arbitrul a luat o decizie care poate a fost sau nu corectă, oamenii spunând că Senegalul a încălcat Articolul 82, adică au părăsit terenul fără acordul arbitrului. Ok, sancționează-i, dar fă-o imediat, nu aștepta două luni“, a spus Diawara, potrivit rmcsport.bfmtv.

Ulterior, Diawara și-a continuat tirada la adresa celor din forul continental și a spus și el că un astfel de eveniment afectează evident imaginea fotbalului din Africa.

Acești oficiali incompoteneți de la CAF, clauni, care au decis să anuleze victoria Senegalului, nu spun asta pentru că sunt senegalez, dar să dureze atât de mult și după care să spui că Maroc a meritat victoria în baza comportamentul Senegalului, mi se pare incredibil de stupid. Asta va păta și mai mult imaginea fotbalului african, nu aveam nevoie de așa ceva“.

Souleymane Diawara și-a petrecut mare parte din carieră în Franța, singura echipă din afara Ligue 1 bifată fiind Charlton. Între 2007 și 2009 a jucat pentru Bordeaux, iar în următoarele cinci sezoane a îmbrăcat tricoul lui Olympique Marseille. A câștigat două titluri (2009 și 2010), patru Cupe ale Ligii și trei Supercupe ale Franței.

Ca urmare a deciziei care zguduie fotbalul, Senegal a anunțat că va merge la TAS pentru a-și căuta dreptatea.

Ce s-a întâmplat mai exact în finala Cupei Africii pe Națiuni câștigată inițial de Senegal

Finala Cupei Africii a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren după un penalty pentru Maroc dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR, în condițiile în care cu câteva minute mai devreme “leii din Teranga” au avut un gol anulat.

După aproape 15 de minute, senegalezii s-au întors pe teren convinși de Sadio Mane, iar Brahim Diaz a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.

În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94, cucerind pe teren titlul continental pentru a doua oară.

