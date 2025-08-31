Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool - Arsenal 1-0: "Pe el trebuie să-l menţionez" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool – Arsenal 1-0: “Pe el trebuie să-l menţionez”

Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool – Arsenal 1-0: “Pe el trebuie să-l menţionez”

Publicat: 31 august 2025, 21:09

Comentarii
Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool – Arsenal 1-0: Pe el trebuie să-l menţionez

Dominik Szoboszlai, bucurie după golul marcat în Liverpool - Arsenal 1-0/ Profimedia

Dominik Szoboszlai a oferit o reacţie de clasă, după ce a marcat un gol de senzaţie în victoria lui Liverpool cu Arsenal, scor 1-0, din etapa a treia din Premier League. Mijlocaşul “cormoranilor” a amintit de Trent Alexander Arnold, cel care executa de regulă loviturile libere la formaţia de pe Anfield, înaintea transferului la Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dominik Szoboszlai a preluat astfel rolul fundaşului şi a marcat superb în poarta lui Anfield. El a transformat o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri de poarta adversă.

Dominik Szoboszlai, prima reacţie după Liverpool – Arsenal 1-0

Totodată, Dominik Szoboszlai a recunoscut că şi-a asumat un risc major în momentul în care a decis să tragă pe poartă, din lovitură liberă, ţinând cont de distanţa mare faţă de poarta apărată de Raya.

“Din fericire, am putut exersa câteva lovituri libere. Am simţit că era puţin cam departe. M-am gândit ‘Îmi asum riscul’. Am avut încredere în mine, am încercat şi în final…

Când exersezi tot timpul…acum ar trebui să-l menţionez pe Trent, pentru că el executa loviturile libere în trecut. În cele din urmă, am avut şansa mea şi am reuşit.

Reclamă
Reclamă

(Ai exersat astfel de lovituri?) Această lovitură nu am mai exersat-o în ultimele săptămâni, pentru că am şutat mai de aproape. A trebuit să-mi asum un risc şi să trag puţin mai tare, deoarece ştiam că lui Raya îi place să sară după minge. Este un portar incredibil. Dacă ar fi mers puţin mai în interior, ar fi prins-o.

(E nevoie să-ţi asumi riscuri ca să câştigi?) Normal. Au avut un sezon extraordinar şi sigur că şi cel de dinainte. E un compliment, întotdeauna să continui să te întorci, cu City, cu noi, este cu adevărat greu, iar ei o fac mereu. Au o echipă incredibilă, un antrenor incredibil”, a declarat Dominik Szoboszlai, conform bbc.com, după Liverpool – Arsenal 1-0.

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Reclamă

Graţie succesului cu Arsenal, Liverpool a acumulat nouă puncte, fiind singura echipă cu victorii pe linie după trei etape disputate din noul sezon de Premier League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Observator
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv
21:03
LIVE TEXTNicolae Stanciu, schimbat în minutul 65 din Genoa – Juventus. Rațiu, duel cu Barcelona. Programul stranierilor
21:00
Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova
20:51
Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025”
20:48
VIDEOAlverca – Benfica se joacă ACUM. Ianis Stoica și Estrela Amadora, duel de la 22:30
20:39
Constantin Popovici, medalie de argint la Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime
20:22
Botoşani – Universitatea Craiova 1-1. Oltenii lui Mirel Rădoi rămân neînvinşi. Ongenda şi Cicâldău au marcat
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 5 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 6 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”