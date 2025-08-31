Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool - Arsenal 1-0: "Pe el trebuie să-l menţionez" - Antena Sport

Dominik Szoboszlai a oferit o reacţie de clasă, după ce a marcat un gol de senzaţie în victoria lui Liverpool cu Arsenal, scor 1-0, din etapa a treia din Premier League. Mijlocaşul “cormoranilor” a amintit de Trent Alexander Arnold, cel care executa de regulă loviturile libere la formaţia de pe Anfield, înaintea transferului la Real Madrid.
Dominik Szoboszlai a preluat astfel rolul fundaşului şi a marcat superb în poarta lui Anfield. El a transformat o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri de poarta adversă.
Dominik Szoboszlai, prima reacţie după Liverpool – Arsenal 1-0
Totodată, Dominik Szoboszlai a recunoscut că şi-a asumat un risc major în momentul în care a decis să tragă pe poartă, din lovitură liberă, ţinând cont de distanţa mare faţă de poarta apărată de Raya.
“Din fericire, am putut exersa câteva lovituri libere. Am simţit că era puţin cam departe. M-am gândit ‘Îmi asum riscul’. Am avut încredere în mine, am încercat şi în final…
Când exersezi tot timpul…acum ar trebui să-l menţionez pe Trent, pentru că el executa loviturile libere în trecut. În cele din urmă, am avut şansa mea şi am reuşit.
(Ai exersat astfel de lovituri?) Această lovitură nu am mai exersat-o în ultimele săptămâni, pentru că am şutat mai de aproape. A trebuit să-mi asum un risc şi să trag puţin mai tare, deoarece ştiam că lui Raya îi place să sară după minge. Este un portar incredibil. Dacă ar fi mers puţin mai în interior, ar fi prins-o.
(E nevoie să-ţi asumi riscuri ca să câştigi?) Normal. Au avut un sezon extraordinar şi sigur că şi cel de dinainte. E un compliment, întotdeauna să continui să te întorci, cu City, cu noi, este cu adevărat greu, iar ei o fac mereu. Au o echipă incredibilă, un antrenor incredibil”, a declarat Dominik Szoboszlai, conform bbc.com, după Liverpool – Arsenal 1-0.
The trajectory of Dominik Szoboszlai’s free-kick against Arsenal 🚀 pic.twitter.com/TdTg4hzCDt
— Premier League (@premierleague) August 31, 2025