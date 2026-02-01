Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență - Antena Sport

Închide meniul
Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 21:31

Cristi Chivu și fanii lui Inter, la meciul cu Cremonese/ Profimedia

Inter riscă sancțiuni dure, după incidentele incredibile din meciul cu Cremonese. În ciuda victoriei clare, cu 2-0, echipa lui Cristi Chivu a trecut printr-un moment tensionat, cauzat de fani. 

Concret, în minutul 50 al partidei, fanii lui Inter au aruncat o petardă pe teren, care a explodat lângă portarul lui Cremonese. Emil Audero a acuzat dureri la nivelul urechii. 

Lautaro Martinez și Cristi Chivu au intervenit de urgență și au mers în fața galeriei, pentru a discuta cu fanii. După câteva minute în care meciul a fost întrerupt, portarul lui Cremonese și-a revenit și a putut continua partida. 

Scenele incredibile pot avea însă consecințe grave pentru Inter, care riscă sancțiuni dure după ce petarda care l-a afectat pe portarul Audero a fost aruncată din sectorul în care se aflau fanii nerazzurrilor. 

În acest caz, raportul arbitrului, care doar a auzit petarda explodând, cât și raportul inspectorilor de pe teren, vor fi analizate. Cu siguranță va exista cel puțin o amendă, fiind riscul și închiderii unor sectoare de pe stadionul lui Inter, poate chiar anumite sancțiuni pentru următoarele meciuri din deplasare.  

Aceasta este o chestiune care ține de judecătorul sportiv, trebuie să așteptăm următoarele zile pentru sancțiunile care cu siguranță vor veni”, a declarat expertul pe arbitraj de la DAZN, Luca Marelli, conform tuttomercatoweb.com 

Fanii și-au arătat nemulțumirea față de conducerea clubului, pentru transferurile realizate în această iarnă. Ei și-au exprimat însă susținerea pentru Cristi Chivu și jucătorii lui Inter: „În victorii și în adversități, Mister și echipă, suntem alături de voi”, a fost mesajul afișat de fanii lui Inter, pe stadionul lui Cremonese. 

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A. 

La Cremona, Lautaro Martinez a marcat primul gol al meciului de pe Stadio Giovanni Zini, în minutul 16. Scorul a fost majorat în minutul 31, de Zielinski, cu un şut de la distanţă. Partida a fost întreruptă pentru trei minute la începutul reprizei a doua, după ce o petardă aruncată din galeria milaneză a căzut în careul gazdelor, lângă portarul Audero.  

S-a terminat, în cele din urmă, Cremonese – Inter Milano 0-2 şi echipa lui Chivu are 55 de puncte, conducând în Serie A cu opt puncte avansa faţă de AC Milan, care are un meci în minus. Cremonese are 23 de puncte şi este pe locul 15. 

