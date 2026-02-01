Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență - Antena Sport

Inter riscă sancțiuni dure, după incidentele incredibile din meciul cu Cremonese. În ciuda victoriei clare, cu 2-0, echipa lui Cristi Chivu a trecut printr-un moment tensionat, cauzat de fani.
Concret, în minutul 50 al partidei, fanii lui Inter au aruncat o petardă pe teren, care a explodat lângă portarul lui Cremonese. Emil Audero a acuzat dureri la nivelul urechii.
Inter riscă sancțiuni dure, după incidentele din meciul cu Cremonese
Lautaro Martinez și Cristi Chivu au intervenit de urgență și au mers în fața galeriei, pentru a discuta cu fanii. După câteva minute în care meciul a fost întrerupt, portarul lui Cremonese și-a revenit și a putut continua partida.
🤬VERGOGNA ALLO ZINI🤬
‼️Dal settore degli interisti viene lanciato un petardo verso #Audero: l’oggetto esplode a una manciata di centimetri dal portiere della #Cremonese, crollato a terra stordito…😰
😤Arbitro, giocatori dell’#Inter e non solo sono corsi da Audero guardando… pic.twitter.com/yMtFhRuNze
— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 1, 2026
Scenele incredibile pot avea însă consecințe grave pentru Inter, care riscă sancțiuni dure după ce petarda care l-a afectat pe portarul Audero a fost aruncată din sectorul în care se aflau fanii nerazzurrilor.
„În acest caz, raportul arbitrului, care doar a auzit petarda explodând, cât și raportul inspectorilor de pe teren, vor fi analizate. Cu siguranță va exista cel puțin o amendă, fiind riscul și închiderii unor sectoare de pe stadionul lui Inter, poate chiar anumite sancțiuni pentru următoarele meciuri din deplasare.
Aceasta este o chestiune care ține de judecătorul sportiv, trebuie să așteptăm următoarele zile pentru sancțiunile care cu siguranță vor veni”, a declarat expertul pe arbitraj de la DAZN, Luca Marelli, conform tuttomercatoweb.com.
Fanii și-au arătat nemulțumirea față de conducerea clubului, pentru transferurile realizate în această iarnă. Ei și-au exprimat însă susținerea pentru Cristi Chivu și jucătorii lui Inter: „În victorii și în adversități, Mister și echipă, suntem alături de voi”, a fost mesajul afișat de fanii lui Inter, pe stadionul lui Cremonese.
La #CurvaNord si schiera al fianco della squadra e di mister Chivu 🫂⚫️🔵#Inter pic.twitter.com/ABSfskSRiY
— Ricky D’Anna (@RiccardoDanna1) February 1, 2026
Inter, victorie clară cu Cremonese
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A.
La Cremona, Lautaro Martinez a marcat primul gol al meciului de pe Stadio Giovanni Zini, în minutul 16. Scorul a fost majorat în minutul 31, de Zielinski, cu un şut de la distanţă. Partida a fost întreruptă pentru trei minute la începutul reprizei a doua, după ce o petardă aruncată din galeria milaneză a căzut în careul gazdelor, lângă portarul Audero.
S-a terminat, în cele din urmă, Cremonese – Inter Milano 0-2 şi echipa lui Chivu are 55 de puncte, conducând în Serie A cu opt puncte avansa faţă de AC Milan, care are un meci în minus. Cremonese are 23 de puncte şi este pe locul 15.
- Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…”
- Cremonese – Inter 0-2. Cristi Chivu își mărește avansul față de AC Milan și Napoli
- Jucătorul cerut insistent de Chivu la Inter semnează cu un colos din La Liga! Transfer de 40 de milioane de euro
- Fostul coleg din atac al lui Adrian Mutu, demis din Serie A. Bilanțul său a fost dezastruos
- I-au închis “ușa în nas” lui Cristi Chivu. Două transferuri încercate de Inter au picat