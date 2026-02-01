Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență - Antena Sport

Cristi Chivu și fanii lui Inter, la meciul cu Cremonese/ Profimedia

Inter riscă sancțiuni dure, după incidentele incredibile din meciul cu Cremonese. În ciuda victoriei clare, cu 2-0, echipa lui Cristi Chivu a trecut printr-un moment tensionat, cauzat de fani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, în minutul 50 al partidei, fanii lui Inter au aruncat o petardă pe teren, care a explodat lângă portarul lui Cremonese. Emil Audero a acuzat dureri la nivelul urechii.

Inter riscă sancțiuni dure, după incidentele din meciul cu Cremonese

Lautaro Martinez și Cristi Chivu au intervenit de urgență și au mers în fața galeriei, pentru a discuta cu fanii. După câteva minute în care meciul a fost întrerupt, portarul lui Cremonese și-a revenit și a putut continua partida.

🤬VERGOGNA ALLO ZINI🤬

‼️Dal settore degli interisti viene lanciato un petardo verso #Audero: l’oggetto esplode a una manciata di centimetri dal portiere della #Cremonese, crollato a terra stordito…😰

😤Arbitro, giocatori dell’#Inter e non solo sono corsi da Audero guardando… pic.twitter.com/yMtFhRuNze

— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 1, 2026

Scenele incredibile pot avea însă consecințe grave pentru Inter, care riscă sancțiuni dure după ce petarda care l-a afectat pe portarul Audero a fost aruncată din sectorul în care se aflau fanii nerazzurrilor.