Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat

Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 18:24

Comentarii
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat

Radu Drăgușin, în timpul unui antrenament / Profimedia

Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin (23 de ani) să plece, în această iarnă. Spurs s-a opus transferului fundașului român la AS Roma.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

 Jurnaliștii italieni anunțau că stopperul naționalei ajunsese la o înțelegere cu AS Roma, astfel că revenirea acestuia în Serie A era tot mai aproape. Totuși, Tottenham nu și-a dat acordul pentru transfer. 

 Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece 

 Conform presei din Anglia, Tottenham a decis să-l păstreze pe Radu Drăgușin deoarece nu era de acord să-l cedeze sub formă de împrumut la o altă echipă, până la finalul sezonului. Spurs își dorea să-l vândă definitiv pe fundașul român, însă nu s-a înțeles cu echipele care-l doreau pe acesta.  

 De asemenea, englezii susțin că Tottenham nu a vrut să intre pe piața transferurilor în căutarea unui fundaș central, în cazul plecării lui Radu Drăgușin. Londonezii plănuiesc să-l mențină în lot pe stopperul român cel puțin până la vară, atunci când Luka Vuskovic, tânărul fundaș de 18 ani împrumutat la Hamburg, se va întoarce la Spurs și îi va putea lua locul românului. 

 Englezii mai menționează că pe lângă AS Roma, și Napoli și RB Leipzig au fost interesate de serviciile lui Radu Drăgușin, în această iarnă. Fundașul își manifestase interesul să o părăsească pe Tottenham, după cum a confirmat și agentul său, Florin Manea, însă Tottenham nu a fost de acord. 

Reclamă
Reclamă

 După ce s-a recuperat complet din accidentare, Radu Drăgușin a bifat un singur meci la Tottenham. Fundașul român a evoluat pe finalul partidei cu Crystal Palace, care s-a disputat pe 28 decembrie. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
Fanatik.ro
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
18:23
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
18:18
LIVE SCOREFarul – Hermannstadt 0-0. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu
17:55
Udinese – Inter 0-1. Echipa lui Cristi Chivu și-a mărit avansul în fruntea clasamentului
17:45
Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga
17:33
Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum”
17:26
Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva”
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”