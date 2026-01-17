Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat - Antena Sport

Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin (23 de ani) să plece, în această iarnă. Spurs s-a opus transferului fundașului român la AS Roma.

Jurnaliștii italieni anunțau că stopperul naționalei ajunsese la o înțelegere cu AS Roma, astfel că revenirea acestuia în Serie A era tot mai aproape. Totuși, Tottenham nu și-a dat acordul pentru transfer.

Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece

Conform presei din Anglia, Tottenham a decis să-l păstreze pe Radu Drăgușin deoarece nu era de acord să-l cedeze sub formă de împrumut la o altă echipă, până la finalul sezonului. Spurs își dorea să-l vândă definitiv pe fundașul român, însă nu s-a înțeles cu echipele care-l doreau pe acesta.

De asemenea, englezii susțin că Tottenham nu a vrut să intre pe piața transferurilor în căutarea unui fundaș central, în cazul plecării lui Radu Drăgușin. Londonezii plănuiesc să-l mențină în lot pe stopperul român cel puțin până la vară, atunci când Luka Vuskovic, tânărul fundaș de 18 ani împrumutat la Hamburg, se va întoarce la Spurs și îi va putea lua locul românului.

Englezii mai menționează că pe lângă AS Roma, și Napoli și RB Leipzig au fost interesate de serviciile lui Radu Drăgușin, în această iarnă. Fundașul își manifestase interesul să o părăsească pe Tottenham, după cum a confirmat și agentul său, Florin Manea, însă Tottenham nu a fost de acord.