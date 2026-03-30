Erling Haaland, moft de jumătate de milion de euro! Starul de la Manchester City, unul din cei 150 de norocoși

Manchester City se află în luptă directă cu Arsenal pentru câștigarea titlului în Premier League, asta după ce formația antrenată de Pep Guardiola le-a dat deja o lovitură „tunarilor”, reușind să îi învingă în finala Cupei Ligii Angliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Erling Haaland și-a făcut un cadou special după ce și-a trecut în palmares un nou trofeu cu gruparea de pe Etihad Stadium, iar investiția depășește jumătate de milion de euro.

Erling Haaland și-a cumpărat o mașină fabricată în ediție limitată

Erling Haaland câștigă 27 de milioane de lire sterline pe an la Manchester City, iar fotbalistul norvegian nu se ferește să își afișeze stilul de viață de milionar.

La 25 de ani, viața starului din Premier League pare să fie deja rezolvată, acesta încasând sume uriașe și din publicitate. Mai mult decât atât, investițiile făcute de atacant sunt dintre cele mai rare și impresionante.

Cei de la The Sun anunță că golgheterul „cetățenilor” a plătit peste 500.000 de euro pentru un Mercedes Maybach, ediție Virgil Abloe, o mașină făcută în colaborare cu directorul artistic de la Louis Vuitton. Sunt doar 150 de unități în întreaga lume, iar Haaland va fi posesorul unui astfel de automobil.