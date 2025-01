Fulham - Manchester United 0-1! Victorie pentru elevii lui Ruben Amorim, înainte de meciul cu FCSB! - Antena Sport

FCSB se va duela cu Manchester United pe 30 ianuarie / Profimedia Echipa engleză Manchester United, viitoarea adversară a FCSB în Europa League, a câştigat duminică seara, în deplasare, scor 1-0, cu formaţia Fulham, în etapa a 23-a din Premier League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Manchester United a marcat primul gol al întâlnirii de pe Craven Cottage în minutul 78, prin Lisandro Martinez. Amad Diallo a avut un gol anulat în minutul 90+5, iar astfel „diavolii” s-au impus cu scorul de 1-0. Manchester United a învins-o pe Fulham cu 1-0 Echipa antrenată de Ruben Amorim a reuşit prima victorie în deplasare din acest an, în campionat, şi a ajuns la 29 de puncte în clasament, unde ocupă locul 12. Fulham este pe locul 10, cu 33 de puncte, notează news.ro. Joi, 30 ianuarie, Manchester United o va întâlni pe FCSB, pe Arena Naţională, în ultima etapă din grupa principală a Europa League. În aceași seară, campioana României a obținut o victorie importantă în Liga 1, pe terenul celor de la UTA. Florin Tănase a marcat singurul gol al partidei, iar acum, campioana sezonului trecut a ajuns pe locul 2, cu 41 de puncte, la egalitate cu liderul U Cluj. Reclamă

David Miculescu, discurs uriaş înaintea marelui meci cu Manchester United

David Miculescu a fost extrem de fericit pentru victoria pe care a obţinut-o chiar în faţa fostei sale echipe. Tănase din penalty a decis meciul de la Arad.

David Miculescu a fost introdus la pauză şi a fost cel care a reuşit o pasă de excepţie la faza din care Musi a obţinut penalty-ul. Miculescu e deja cu gândul la marele meci cu Manchester United.

„A fost un meci frumos, am luat cele 3 puncte după o săptămână grea. Sunt bucuros că am luat 6 puncte, 3 în Europa şi 3 în campionat. În campionat avem şi noi meciuri grele, dar şi contracandidatele noastre la primul loc. Am suferit, dar e foarte greu să fim plecaţi o săptămână. Cred că pentru orice jucător e important, sperăm să facem un rezultat pozitiv şi pentru ţară”,a spus David Miculescu la digisport.ro.

