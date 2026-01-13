Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford - Antena Sport

Închide meniul
Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 17:48

Noul antrenor de la Manchester United / Profimedia

Conducerea celor de la Manchester United s-a mișcat repede după plecarea lui Ruben Amorim și a instalat la cârma echipei una dintre legendele clubului de pe Old Trafford.

Este vorba despre Michael Carrick, care a câștigat nu mai puțin de 18 trofee cu „diavolii roșii”. Acesta urmează să preia echipa și să fie pe bancă la jocul cu Manchester City.

Michael Carrick a semnat cu Manchester United

Manchester United are un nou antrenor, după ce conducerea a bătut palma cu Michael Carrick, fostul jucător al grupării de pe Old Trafford. Acesta a pregătit-o în trecut pe Middlesbrough.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că tehnicianul a semnat deja contractul cu echipa clasată pe locul 7 în Premier League, urmând să fie prezentat oficial în cursul zilei de marți.

Debutul lui Carrick la Manchester United va fi un meci tare, chiar împotriva rivalei Manchester City. Jocul este programat pe data de 17 ianuarie, de la 14:30.

1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 5 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
