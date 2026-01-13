Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford - Antena Sport

Conducerea celor de la Manchester United s-a mișcat repede după plecarea lui Ruben Amorim și a instalat la cârma echipei una dintre legendele clubului de pe Old Trafford.

Este vorba despre Michael Carrick, care a câștigat nu mai puțin de 18 trofee cu „diavolii roșii”. Acesta urmează să preia echipa și să fie pe bancă la jocul cu Manchester City.

Michael Carrick a semnat cu Manchester United

Manchester United are un nou antrenor, după ce conducerea a bătut palma cu Michael Carrick, fostul jucător al grupării de pe Old Trafford. Acesta a pregătit-o în trecut pe Middlesbrough.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că tehnicianul a semnat deja contractul cu echipa clasată pe locul 7 în Premier League, urmând să fie prezentat oficial în cursul zilei de marți.

Debutul lui Carrick la Manchester United va fi un meci tare, chiar împotriva rivalei Manchester City. Jocul este programat pe data de 17 ianuarie, de la 14:30.