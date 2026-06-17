Întâlnire decisivă la Londra pentru viitorul lui Radu Drăgușin! Ce va discuta agentul cu oficialii lui Tottenham

Situația lui Radu Drăgușin la Tottenham Hotspur este una în continuare incertă, asta după ce gruparea antrenată de Roberto De Zerbi a inițiat mai multe discuții pentru aducerea unui nou fundaș central, asta după ce l-a prezentat și pe Senesi.
Agentul internaționalului român a precizat într-un interviu că va călători la Londra, acolo unde va avea o discuție cu antrenorul, dar și cu cei din conducerea clubului.
Rămâne Drăgușin la Tottenham? Anunțul lui Florin Manea
Radu Drăgușin este în vacanță după acest final de sezon tensionat în Anglia, dar românul este gata de o întâlnire decisivă în ceea ce privește viitorul său la Tottenham.
Agentul stoperului a anunțat că urmează să aibă loc o ședință importantă în care se va discuta strict despre situația fotbalistului cotat la 16 milioane de euro.
„Acum plec la Londra și o să am o discuție cu De Zerbi și conducerea clubului împreună cu Radu. Cei din Italia scriu într-una, nu am avut nicio discuție cu Juventus. Ottolini nu mă suna dacă era ceva? Eu nu aș pleca din Premier League deocamdată. Să vedem ce vrea și Tottenham.
Radu nu e afectat de discuțiile astea. E în vacanță și nu are de ce. În momentul de față sunt șanse foarte mari să rămână la Tottenham și nu exista nicio ofertă concretă, doar niște discuții. Mai durează, să vedem peste 2-3 săptămâni”, a declarat Florin Manea, potrivit fanatik.ro.
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