Tottenham a ajuns la un acord cu Brighton pentru transferul fundaşului central Jan Paul van Hecke (26 de ani), care se află alături de Olanda la Campionatul Mondial din 2026.
Potrivit nytimes.com, Tottenham s-a înţeles cu Brighton pentru a-l cumpăra pe van Hecke cu 52 de milioane de lire sterline (peste 60 de milioane de euro).
Pleacă Radu Drăguşin de la Tottenham?! Spurs transferă un fundaş central de la Mondial cu peste 60 milioane €
Van Hecke este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 45 de milioane de euro. Sezonul trecut a evoluat în 36 de meciuri pentru Brighton în Premier League, marcând 3 goluri şi reuşind 3 assist-uri. El mai avea contract cu Brighton până în vara lui 2027.
Brighton îl cumpăra pe Van Hecke în toamna lui 2020 de la formaţia olandeză NAC Breda în schimbul sumei de doar 2 milioane de euro. Formaţia engleză va face astfel un profit uriaş cu Van Hecke, care a evoluat în 13 partide pentru naţionala Olandei.
Olanda a debutat cu o remiză, 2-2, cu Japonia la Campionatul Mondial, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Meciul a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Radu Drăguşin va avea astfel o nouă concurenţă la Tottenham, el fiind deja varianta de rezervă pentru Cristian Romero şi Micky van de Ven. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fundaşul naţionalei României în aceste condiţii. Drăguşin ar putea pleca de la Spurs. Presa americană scrie şi despre o posibilă plecare a lui Romero, fundaşul naţionalei Argentinei, după transferul lui Van Hecke.
Lotul Olandei de la Campionatul Mondial 2026
Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Fundași: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter),Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)
Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille)
Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
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