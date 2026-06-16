Tottenham a ajuns la un acord cu Brighton pentru transferul fundaşului central Jan Paul van Hecke (26 de ani), care se află alături de Olanda la Campionatul Mondial din 2026.

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Potrivit nytimes.com, Tottenham s-a înţeles cu Brighton pentru a-l cumpăra pe van Hecke cu 52 de milioane de lire sterline (peste 60 de milioane de euro).

Pleacă Radu Drăguşin de la Tottenham?! Spurs transferă un fundaş central de la Mondial cu peste 60 milioane €

Van Hecke este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 45 de milioane de euro. Sezonul trecut a evoluat în 36 de meciuri pentru Brighton în Premier League, marcând 3 goluri şi reuşind 3 assist-uri. El mai avea contract cu Brighton până în vara lui 2027.

Brighton îl cumpăra pe Van Hecke în toamna lui 2020 de la formaţia olandeză NAC Breda în schimbul sumei de doar 2 milioane de euro. Formaţia engleză va face astfel un profit uriaş cu Van Hecke, care a evoluat în 13 partide pentru naţionala Olandei.

Olanda a debutat cu o remiză, 2-2, cu Japonia la Campionatul Mondial, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Meciul a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.