Istorie negativă scrisă în Premier League! Southampton, prima echipă retrogradată matematic în acest sezon - Antena Sport

Cei de la Southampton au rezistat un singur sezon în Premier League, după ce au promovat din Championship. „Sfinţii” au avut un sezon foarte slab şi au retrogradat deja, din punct de vedere matematic.

Southampton a retrogradat din Premier League

Southampton a pierdut orice şansă de a se mai salva după ce a fost învinsă duminică de Tottenham, scor 1-3, în etapa a 31-a din Premier League. Are acumulate doar 10 puncte în cele 31 de runde. Este ultima clasată în Premier League nu mai are acum nicio şansă matematică de a depăşi până la finalul sezonului actuala ocupantă a ultimului loc neretrogradabil. Este vorba despre cei de la Wolverhampton care se află pe locul 17 şi au 32 de puncte acumulate. Southampton mai are de disputat şapte etape până la finalul acestui sezon.

Este pentru prima dată când o echipă este retrogradată din Championship cu şapte meciuri rămase de jucat. Singurul obiectiv al echipei este acum să depăşească cele unsprezece puncte acumulate de Derby în 2007-2008, cel mai slab total obţinut vreodată de o echipă de la înfiinţarea Premier League în 1992. Southampton a petrecut 11 sezoane consecutive în Premier League înainte de a retrograda în Championship la finalul sezonului 2022-2023. Au rămas acolo doar pentru un an.

Liverpool, învinsă de Fulham

Şi liderul din Premier League, Liverpool, a pierdut în această rundă. Fulham s-a impus, pe teren propriu, scor 3-2. Pe Stadionul Craven Cottage, „cormoranii” au deschis scorul, prin Alexis Mac Allister, în minutul 14. Gazdele au avut însă o revenire extraordinară şi, pe rând, Ryan Sessegnon, Alex Iwobi şi Rodrigo Muniz, au înscris pentru Fulham până la pauză şi elevii lui Marco Silva au intrat la vestiare conducând cu 3-1. În partea secundă Luis Diaz a redus din diferenţă pentru echipa lui Arne Slot, iar oaspeţii, deşi au mai avut ocazii, nu au reuşit să egaleze, pierzând al doilea meci din acest sezon, în campionat.