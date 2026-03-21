Jucătorul dorit de Chivu s-a săturat de Arsenal: „Mi-e dor de soare”

Aproape de titlu în Premier League, cu un adversar considerat accesibil în UEFA Champions League, în finala Cupei Ligii contra lui Manchester City, în sferturile FA Cup. Arsenal are un sezon de excepție.
Cu toate astea, unul dintre jucătorii de bază din echipa lui Arteta ar putea să plece în vară. Riccardo Caliafiori a dat un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a vorbit despre viața în Anglia.
Chivu îl vrea la Inter
La doar 24 de ore după ce presa din Italia scria despre Caliafiori că s-ar putea întoarce în Serie A, fiind dorit de Chivu la Inter, fundașul stânga a vorbit despre situația de la Arsenal și cum este viața la Londra.
„Este bine, chiar dacă jucăm din trei în trei zile și nu apuc să mă bucur de Londra. Orașul oferă atât de multe. Însă când vine vorba despre Anglia, este o altă povestea. Londra e Londra, dar restul…
Mi-e dorde soare și mi-aș dori să îmi văd prietenii și familia mai des, dar nu mă plâng. În Italia suntem obișnuiți să observăm, să judecăm și să criticăm. Îmi place că aici nu-i așa.
Mereu am visat să joc în Anglia. După Campionatul European, prețul meu a crescut și agentul mi-a explicat că Arsenal mă dorește mult” spune Caliafiori.
- Steven Gerrard a identificat marea problemă de la Liverpool, după înfrângerea cu Brighton: “Un efect major”
- Liverpool, al zecelea eșec al sezonului în Premier League! Starul de 100 de milioane de euro a ieșit accidentat
- Jucătorul dorit de Cristi Chivu la Inter se operează! Când este așteptat să revină fotbalistul din Premier League
- Seară de vis pentru fotbalul englez. Premier League, la un pas de 5 locuri în UCL
- Ce se va întâmpla cu Radu Drăguşin dacă Tottenham va retrograda? Declaraţia lui Florin Manea