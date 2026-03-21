Jucătorul dorit de Chivu s-a săturat de Arsenal: „Mi-e dor de soare”

Aproape de titlu în Premier League, cu un adversar considerat accesibil în UEFA Champions League, în finala Cupei Ligii contra lui Manchester City, în sferturile FA Cup. Arsenal are un sezon de excepție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate astea, unul dintre jucătorii de bază din echipa lui Arteta ar putea să plece în vară. Riccardo Caliafiori a dat un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a vorbit despre viața în Anglia.

Chivu îl vrea la Inter

La doar 24 de ore după ce presa din Italia scria despre Caliafiori că s-ar putea întoarce în Serie A, fiind dorit de Chivu la Inter, fundașul stânga a vorbit despre situația de la Arsenal și cum este viața la Londra.

„Este bine, chiar dacă jucăm din trei în trei zile și nu apuc să mă bucur de Londra. Orașul oferă atât de multe. Însă când vine vorba despre Anglia, este o altă povestea. Londra e Londra, dar restul…

Mi-e dorde soare și mi-aș dori să îmi văd prietenii și familia mai des, dar nu mă plâng. În Italia suntem obișnuiți să observăm, să judecăm și să criticăm. Îmi place că aici nu-i așa.