Liverpool mai dă o lovitură după transferul lui Isak. "Cormoranii", cheltuieli de peste 500 de milioane € - Antena Sport

Liverpool a fost o adevărată “mașinărie” de transferuri în această perioadă de mercato, iar formația de pe Anfield nu a ezitat să arate acest lucru nici în ultima zi a “ferestrei” de transferuri. După ce a rezolvat mutarea lui Alexander Isak, clubul a mai rezolvat o afacere care tot “plutea” în ultima perioadă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestei perioade de mercato, Liverpool a ajuns la cheltuieli incredibile de peste 500 de milioane de euro.

Liverpool face transferul lui Marc Guehi

Marc Guehi, căpitanul celor de la Crystal Palace, va ajunge pe Anfield în schimbul sumei de 35 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 40 de milioane de euro. Presa din Anglia relatează că fundașul va semna un contract pe cinci ani cu formația de pe Anfield, de care a fost curtat în ultima perioadă.

Inițial, Palace a refuzat o ofertă înaintată de Liverpool, însă câștigătoarea Supercupei Angliei a decis acum să îl lase să plece pe jucătorul de 25 de ani. Născut în Abidjan, internaționalul englez a crescut în academia lui Chelsea, însă nu a prins decât două meciuri la echipa mare. În 2021, “aristocrații” îl vindeau pe Guehi la Crystal Palace în schimbul sumei de 23 de milioane de euro.

Acum, fundașul ajunge la Liverpool pe 40 de milioane de euro și contribuie decisiv la o bornă incredibilă atinsă de formația din Merseyside. Odată cu transferurile din ultimele ore ale lui Isak și Guehi, “cormoranii” au ajuns la cheltuieli de peste 500 de milioane de euro, mai exact 511 milioane de euro (442 milioane de lire sterline).