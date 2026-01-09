Manchester City, lovitură de 75 mil. €! Guardiola a pus mâna pe cel mai râvnit jucător din Premier League - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Manchester City, lovitură de 75 mil. €! Guardiola a pus mâna pe cel mai râvnit jucător din Premier League

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 11:54

Semenyo, după un gol marcat / Profimedia

Manchester City a dat lovitura și l-a transferat pe Antoine Semenyo, unul dintre cei mai buni jucători din Premier League din acest sezon. Ghanezul a fost în vizorul mai multor echipe de renume din Anglia, iar formația lui Pep Guardiola a câștigat “cursa” pentru semnătura sa.

Antoine Semenyo va fi noul jucător al celor de la Manchester City din această iarnă, după ce “cetățenii” au oficializat mutarea sa. Ocupanta locului secund din Premier League s-a înțeles cu Bournemouth pentru transferul jucătorului de 26 de ani în schimbul a aproximativ 75 de milioane de euro.

Semenyo, cel mai nou jucător al lui City

Formația de pe Etihad Stadium a semnat un contract valabil pe cinci ani și jumătate cu extrema din Ghana, care a mai fost dorită de Chelsea, Liverpool și Manchester United. Fotbalistul născut la Londra s-a făcut remarcat prin prestațiile sale din acest sezon de la Bournemouth, fiind cel mai bun jucător din atacul lui Andoni Iraola.

În 21 de partide, Semenyo a marcat 10 goluri și a oferit trei pase decisive, ultima sa reușită pentru “cirește” fiind de-a dreptul dramatică. Ghanezul a dat golul de “adio” în cel mai recent meci disputat de Bournemouth, 3-2 cu Tottenham, în minutul 90+5.

La City, Semenyo va purta tricoul cu numărul 42, cel pe care l-a avut legendarul Yaya Toure: “Sunt atât de mândru că am ajuns la Manchester City. Am urmărit-o în ultimii 10 ani sub comanda lui Pep Guardiola și a fost echipa dominantă din Premier League, realizând lucruri mărețe și în Liga Campionilor, FA Cup sau Cupa Ligii.

Cel mai bun fotbal al meu urmează, sunt singur. Etihad e noua mea casă, abia aștept să joc în fața fanilor de aici“, a spus Semenyo, potrivit dailymail.co.uk.

De-a lungul carierei sale, Semenyo a mai jucat pentru Bristol City, Newport County și Sunderland.

