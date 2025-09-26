Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Liverpool! Jucătorul adus pe Anfield vara aceasta, out pentru un an - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Lovitură pentru Liverpool! Jucătorul adus pe Anfield vara aceasta, out pentru un an

Lovitură pentru Liverpool! Jucătorul adus pe Anfield vara aceasta, out pentru un an

Publicat: 26 septembrie 2025, 13:58

Comentarii
Lovitură pentru Liverpool! Jucătorul adus pe Anfield vara aceasta, out pentru un an

Giovanni Leoni a părăsit terenul pe targă / Profimedia

Fundaşul echipei Liverpool, Giovanni Leoni, va fi indisponibil timp de un an din cauza unei rupturi de ligament încrucişat anterior, a declarat antrenorul Arne Slot, potrivit BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul în vârstă de 18 ani s-a accidentat marţi, la debutul său împotriva echipei Southampton, în turul al treilea al Carabao Cup.

Giovanni Leoni, out pentru un an, după debutul la Liverpool

Leoni s-a alăturat echipei Liverpool în august, de la Parma, pentru 26 de milioane de lire sterline plus bonusuri.

„Nu se află într-o situaţie prea bună, deoarece şi-a rupt ligamentul cruciat anterior, ceea ce înseamnă că va fi indisponibil timp de un an”, a declarat Slot.

Accidentarea îl lasă pe Slot cu doar trei fundaşi centrali recunoscuţi: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate şi Joe Gomez.

Reclamă
Reclamă

Liverpool l-a adăugat pe atacantul Federico Chiesa în lotul pentru Liga Campionilor, în locul lui Leoni.

  • 18 milioane de euro este cota de piaţă a fundaşului italian, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Observator
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
16:22
S-au tras grupele Cupei României! Cum arată tabloul complet
16:02
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă
15:53
VIDEOCristi Chivu i-a certat pe fanii lui Inter! Mesajul dur al antrenorului român, chiar în timpul antrenamentului
15:32
Costel Gâlcă, avertisment pentru jucătorii săi, înainte de Petrolul – Rapid: “Să nu se mai întâmple niciodată”
14:45
VIDEOAlexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB
14:36
Mircea Lucescu a anunţat jucătorul surpriză care va debuta la naţionala României: “Îl vom folosi cu Moldova”
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” 5 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria