"Vrei să mă demiți?". Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City - Antena Sport

Pep Guardiola mai are un an și jumătate de contract cu Manchester City, însă zvonurile privind o posibilă despărțire a catalanului de formația din Premier League au început să apară. După cel mai recent meci disputat de “cetățeni”, antrenorul de 54 de ani a vorbit pe seama acestui subiect și a oferit un răspuns savuros jurnaliștilor.

Pep Guardiola este antrenorul lui Manchester City din 2016, iar în ultima perioadă zvonurile legate de despărțirea dintre cele două tabere s-au întețit. Managerul a oferit recent și o declarație care a ridicat semne de întrebare, după ce a spus că echipa trebuie să fie pregătită pentru un nou antrenor.

Pep Guardiola, declarație amuzantă în fața jurnaliștilor

După remiza din Premier League dintre Manchester City și Sunderland, Pep Guardiola a primit din nou o întrebare pe seama acestui subiect, în contextul în care Enzo Maresca s-a despărțit de Chelsea în prima zi din 2026. Tehnicianul italian, care i-a fost secund catalanului, a fost asociat cu o posibilă mutare pe banca “cetățenilor”.

Guardiola nu s-a ferit să se amuze pe seama subiectului, răsuflând ușurat atunci când un jurnalist i-a spus că nu vrea să îl demită de la club. Pep a făcut o referință la salariul său, după care a vorbit pe un ton serios de stabilitatea pe care o are la clubul de pe Etihad.

“Vrei să mă demiți tu? Salariul meu e atât de mare, mai am un an (n.r. de contract). Deci… Doamne, am un contract, am zis-o de zeci de milioane de ori.