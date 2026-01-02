"Vrei să mă demiți?". Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City - Antena Sport

Pep Guardiola mai are un an și jumătate de contract cu Manchester City, însă zvonurile privind o posibilă despărțire a catalanului de formația din Premier League au început să apară. După cel mai recent meci disputat de “cetățeni”, antrenorul de 54 de ani a vorbit pe seama acestui subiect și a oferit un răspuns savuros jurnaliștilor.
Pep Guardiola este antrenorul lui Manchester City din 2016, iar în ultima perioadă zvonurile legate de despărțirea dintre cele două tabere s-au întețit. Managerul a oferit recent și o declarație care a ridicat semne de întrebare, după ce a spus că echipa trebuie să fie pregătită pentru un nou antrenor.
Pep Guardiola, declarație amuzantă în fața jurnaliștilor
După remiza din Premier League dintre Manchester City și Sunderland, Pep Guardiola a primit din nou o întrebare pe seama acestui subiect, în contextul în care Enzo Maresca s-a despărțit de Chelsea în prima zi din 2026. Tehnicianul italian, care i-a fost secund catalanului, a fost asociat cu o posibilă mutare pe banca “cetățenilor”.
Guardiola nu s-a ferit să se amuze pe seama subiectului, răsuflând ușurat atunci când un jurnalist i-a spus că nu vrea să îl demită de la club. Pep a făcut o referință la salariul său, după care a vorbit pe un ton serios de stabilitatea pe care o are la clubul de pe Etihad.
“Vrei să mă demiți tu? Salariul meu e atât de mare, mai am un an (n.r. de contract). Deci… Doamne, am un contract, am zis-o de zeci de milioane de ori.
Știu că v-ați plictisit de mine, 10 ani aici. Vreți (n.r. să plec)? Da, sunt sigur de asta. Voi pleca într-o zi, promit, promit, dar am un contract. Conducerea mă respectă.
A demonstrat asta sezonul trecut, când n-am câștigat un meci timp de două, trei luni. Mă susțin. Îmi place să fiu aici, deci vom vedea“, a spus Pep Guardiola, potrivit dailymail.co.uk.
Pep Guardiola had this response when asked about his Man City future. pic.twitter.com/y3pZ067EcN
— BBC Sport (@BBCSport) January 2, 2026
Enzo Maresca, la Manchester City? Răspunsul lui Pep Guardiola
Antrenorul catalan nu a scăpat fără să fie întrebat și despre posibilitatea ca el să fie înlocuit de Enzo Maresca. După ce a mărturisit că Chelsea “a pierdut un manager incredibil”, Guardiola nu a dat un răspuns concret, catalogând informațiile precizate anterior drept zvonuri.
“Nicio idee. Sunt destul de sigur că aveți mai multe informații decât mine. E doar un zvon, nu voi răspunde la asta“.
După 19 etape disputate în Premier League, Manchester City se află pe locul secund în campionat, la patru puncte de liderul Arsenal.
