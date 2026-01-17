"M-a şocat!" Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: "Poate e mai bine să plece" - Antena Sport

Mohamed Salah a fost criticat de Dietmar Hamman, fostul mare jucător al lui Liverpool, câştigător al UEFA Champions League cu formaţia de pe Anfield în 2005. Egipteanul a deranjat prin declaraţiile sale făcute înainte de plecarea la Cupa Africii pe Naţiuni, atunci când a spus că nu se simte respectat, după ce a fost lăsat pe bancă în mai multe rânduri de Arne Slot.

Pe Didi Hamman l-a deranjat foarte mult faptul că egipteanul a susţinut că nu mai are nimic de demonstrat, dar fostul fotbalist german consideră că Salah greşeşte grav dacă are această mentalitate.

Dietmar Hamman l-a criticat pe Mohamed Salah: “M-a şocat”

De asemenea, Hamman este de părere că egipteanul ar trebui să plece de la Liverpool, dacă nu va accepta să rămână pe bancă, atunci când antrenorul consideră că are alţi jucători la dispoziţie mai buni decât el în momentul respectiv:

“Au fost meciuri slabe şi fără Salah, aşa că nu e corect să îi reproşăm lui totul. Dar declaraţia lui Salah, care a spus că nu vrea să mai fie nevoit să demonstreze nimic m-a şocat.

Când aduci jucători precum Isak, Ekitike sau Wirtz şi îl ai deja pe Gakpo, trebuie să lupte pentru postul său de titular, indiferent de trecutul lui. Marea întrebare este: e Salah pregătit să stea pe bancă pentru câteva meciuri dacă antrenorul simte că cineva e mai bun, chiar dacă e o semifinală sau finală de Champions League? Dacă nu, atunci poate că e mai bine să plece.