Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"M-a şocat!" Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: "Poate e mai bine să plece" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | “M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece”

“M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece”

Alex Masgras Publicat: 17 ianuarie 2026, 12:49

Comentarii
M-a şocat! Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: Poate e mai bine să plece

Mohamed Salah aplaudă publicul de pe Anfield / Profimedia

Mohamed Salah a fost criticat de Dietmar Hamman, fostul mare jucător al lui Liverpool, câştigător al UEFA Champions League cu formaţia de pe Anfield în 2005. Egipteanul a deranjat prin declaraţiile sale făcute înainte de plecarea la Cupa Africii pe Naţiuni, atunci când a spus că nu se simte respectat, după ce a fost lăsat pe bancă în mai multe rânduri de Arne Slot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Didi Hamman l-a deranjat foarte mult faptul că egipteanul a susţinut că nu mai are nimic de demonstrat, dar fostul fotbalist german consideră că Salah greşeşte grav dacă are această mentalitate.

Dietmar Hamman l-a criticat pe Mohamed Salah: “M-a şocat”

De asemenea, Hamman este de părere că egipteanul ar trebui să plece de la Liverpool, dacă nu va accepta să rămână pe bancă, atunci când antrenorul consideră că are alţi jucători la dispoziţie mai buni decât el în momentul respectiv:

“Au fost meciuri slabe şi fără Salah, aşa că nu e corect să îi reproşăm lui totul. Dar declaraţia lui Salah, care a spus că nu vrea să mai fie nevoit să demonstreze nimic m-a şocat.

Când aduci jucători precum Isak, Ekitike sau Wirtz şi îl ai deja pe Gakpo, trebuie să lupte pentru postul său de titular, indiferent de trecutul lui. Marea întrebare este: e Salah pregătit să stea pe bancă pentru câteva meciuri dacă antrenorul simte că cineva e mai bun, chiar dacă e o semifinală sau finală de Champions League? Dacă nu, atunci poate că e mai bine să plece.

Reclamă
Reclamă

Nu văd de ce Salah şi Wirtz nu pot lucra împreună. Lui Salah i-a fost greu să marcheze din acţiune încă de la Crăciunul trecut. Întrebarea e dacă Salah mai este capabil să decidă meciuri. Are 32-33 de ani. Cu jucătorii de atac, 6 luni pot face o diferenţă uriaşă”, a declarat Dietmar Hamman, citat de goal.com.

Aflat în Maroc, la Cupa Africii pe Naţiuni, Salah şi Egipt vor juca pentru locul 3 sâmbătă seară, în finala mică a turneului. Egipt a pierdut în semifinale în faţa Senegalului, scor 0-1, graţie unui gol marcat de un alt fost star de la Liverpool, Sadio Mane.

Pentru Liverpool urmează meciul de pe teren propriu de sâmbătă, cu Burnley, după care va merge pe Velodrome, în Champions League, pentru duelul cu Marseille.

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Fanatik.ro
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
16:01
Farul – Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu
15:51
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1
15:30
VIDEOReal Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia
15:29
Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România
15:28
Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off
15:20
Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”