Manchester City are antrenor! „Cetățenii” au bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola. Contract pe trei ani

Pep Guardiola a plecat de la Manchester City după zece ani petrecuți pe banca „cetățenilor”, iar conducerea s-a mișcat rapid în găsirea unui înlocuitor care să ducă moștenirea acestuia mai departe.
Oficialii de pe Etihad Stadium au bătut palma cu Enzo Maresca și vor achita și suma de 20 de milioane de euro pentru a-l aduce pe acesta pe banca tehnică.
Manchester City a bătut palma cu Enzo Maresca
După un an și jumătate pe banca celor de la Chelsea, Enzo Maresca este gata de cel mai important pas din cariera sa de antrenor. Italianul a bătut palma cu Manchester City și urmează să îi ia locul lui Pep Guardiola.
Mai mult decât atât, presa din Anglia susține că tehnicianul va ajunge chiar astăzi la birourile „cetățenilor”, acolo unde va semna și un contract valabil pe trei ani.
În compensație, City va achita și suma de 20 de milioane de euro către Chelsea. El a mai fost și antrenor la echipa sub 23 de ani a celor de la Manchester City, dar și asistent al lui Guardiola.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Manchester City and Chelsea have reached a €20M agreement for the termination of Enzo Maresca's contract, reports @DiMarzio 🤝
Maresca is expected to travel to Manchester today to sign a three-year contract with the club. 🤝
𝐏𝐄𝐏 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐎𝐋𝐀'𝐒… pic.twitter.com/pnzPS9BfjH
— 433 (@433) June 22, 2026
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