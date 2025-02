Manchester United, "distrusă" după ce a ajuns pe locul 15 în Premier League: "Şocant! E o nebunie totală" - Antena Sport

Manchester United a fost „distrusă” de Gary Neville, după ce a ajuns pe locul 15 în Premier League. „Diavolii” lui Ruben Amorim au fost învinşi şi de Tottenham, scor 0-1, în etapa a 25-a a campionatului englez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester United are 29 de puncte, acumulate după 25 de meciuri disputate. Trupa de pe Old Trafford are doar 12 puncte mai multe faţă de Ipswich, prima echipă care se clasează pe locurile direct retrogradabile.

Manchester United, „distrusă” după ce a ajuns pe locul 15 în Premier League

Gary Neville a subliniat că nu înţelege poziţionarea jucătorilor lui Manchester United din teren, astfel că nu înţelege de ce Ruben Amorim era nervos în timpul meciului cu Tottenham. Fostul internaţional englez a transmis că este o „nebunie totală” tot ce se întâmplă la formaţia de pe Old Trafford.

„Distanţele dintre cei doi mijlocaşi sunt greşite. Uite unde este Fernades, uite unde este Casemiro. Se distrug toate regulile fotbalului. E o nebunie totală. Structura echipei e îngrozitoare. Ce spaţiu e la mijlocul terenului. Şocant.

Amorim e foarte nervos. Era nervos şi pe bancă, ţipa la oameni. Nu sunt sigur de ce e nervos. Cea mai mare problemă pe care o observ acum e legată de modul în care echipa e configurată”, a declarat Gary Neville, conform mirror.co.uk, după Tottenham – Manchester United 1-0.