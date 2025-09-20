"Nici măcar Papa nu mă poate convinge să fac asta". Ruben Amorim, decizie de neclintit la Manchester United - Antena Sport

Închide meniul
“Nici măcar Papa nu mă poate convinge să fac asta”. Ruben Amorim, decizie de neclintit la Manchester United

Publicat: 20 septembrie 2025, 11:42

Ruben Amorim, în timpul unui meci al lui Manchester United/ Profimedia

Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, spune că nici măcar Papa nu l-ar putea convinge să-şi schimbe sistemul de joc.

O altă săptămână turbulentă la club, după înfrângerea din derby-ul de la Manchester, de pe Etihad Stadium, a inclus o vizită a acţionarului minoritar Sir Jim Ratcliffe, care a zburat joi cu elicopterul său la baza de antrenament Carrington.

Oficialii United au declarat că vizita a fost „planificată în prealabil” şi nu a fost o întâlnire de urgenţă.

Amorim a adoptat cu siguranţă un ton vesel când a fost rugat să explice ce s-a discutat: „Mi-a oferit un nou contract”, a râs fostul antrenor al echipei Sporting, a cărei echipă a obţinut doar o victorie din patru meciuri din Premier League în acest sezon şi a fost eliminată din Cupa Ligii de către Grimsby, echipă din Liga a II-a.

El a reuşit chiar să glumească când întrebările au abordat subiectul mai serios al faptului că Ratcliffe ar fi sugerat că ar dori să schimbe sistemul de 3-4-2-1 pe care Amorim refuză cu încăpăţânare să-l modifice, în ciuda criticilor generalizate.

„Nu, nu, nu. Nimeni. Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb… Asta e meseria mea. Asta e responsabilitatea mea. Asta e viaţa mea. Aşa că nu voi schimba nimic”, a spus el.

În următoarea etapă de Premier League, Manchester United va disputa un nou derby. Sâmbătă, de la 19:30, “diavolii” o vor înfrunta pe Chelsea.

