"Nici măcar Papa nu mă poate convinge să fac asta". Ruben Amorim, decizie de neclintit la Manchester United - Antena Sport

Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, spune că nici măcar Papa nu l-ar putea convinge să-şi schimbe sistemul de joc.

O altă săptămână turbulentă la club, după înfrângerea din derby-ul de la Manchester, de pe Etihad Stadium, a inclus o vizită a acţionarului minoritar Sir Jim Ratcliffe, care a zburat joi cu elicopterul său la baza de antrenament Carrington.

Ruben Amorim, decizie de neclintit la Manchester United

Oficialii United au declarat că vizita a fost „planificată în prealabil” şi nu a fost o întâlnire de urgenţă.

Amorim a adoptat cu siguranţă un ton vesel când a fost rugat să explice ce s-a discutat: „Mi-a oferit un nou contract”, a râs fostul antrenor al echipei Sporting, a cărei echipă a obţinut doar o victorie din patru meciuri din Premier League în acest sezon şi a fost eliminată din Cupa Ligii de către Grimsby, echipă din Liga a II-a.

El a reuşit chiar să glumească când întrebările au abordat subiectul mai serios al faptului că Ratcliffe ar fi sugerat că ar dori să schimbe sistemul de 3-4-2-1 pe care Amorim refuză cu încăpăţânare să-l modifice, în ciuda criticilor generalizate.