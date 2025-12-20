Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool - Antena Sport

Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român este rezervă în confruntarea „de foc” cu Liverpool, din etapa a 17-a din Premier League.

Radu Drăgușin nu a mai bifat niciun meci oficial pentru Tottenham de pe 30 ianuarie. La momentul respectiv, stopperul s-a accidentat grav în partida cu Elfsborg din Europa League, având nevoie de operație după ce a primit diagnosticul de ruptură a ligamentului încrucișat.

Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni: e rezervă cu Liverpool

Radu Drăgușin a evoluat în două meciuri amicale la echipa de tineret al lui Tottenham, în ultimele luni. Fundașul român a primit vestea cea mare chiar la duelul cu Liverpool, el fiind inclus în lot de Thomas Frank.

Drăgușin va începe lupta pentru postul de titular la Tottenham, după ce s-a recuperat. Titulari indiscutabili în centrul defensivei lui Spurs lui Cristian Romero și Micky van de Ven, fiind utilizat în acest sezon și Kevin Danso, pe postul de fundaș central.

Pentru Mircea Lucescu, revenirea lui Radu Drăgușin reprezintă o veste uriașă. Selecționerul speră ca fundașul să fie în formă maximă în martie, atunci când România va înfrunta Turcia în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026.