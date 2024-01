Octavian Popescu, mesaj superb pentru Radu Drăguşin! Următoarele transferuri de top ale românilor: "Ei sunt cei mai în formă" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Popescu este de părere că Darius Olaru şi Florinel Coman sunt jucătorii de la FCSB care sunt pregătiţi să facă pasul într-un campionat din străinătate în viitorul apropiat:

„Suntem prieteni foarte buni, am jucat când eram mici, am jucat patru ani, la aceeași echipă. Îl felicit, am vorbit cu el aseară, sunt foarte bucuros pentru el și e extraordinar. Prin mesaje am vorbit.

Acest transfer ar trebui să ne motiveze pe cei mai tineri, să vedem că se poate și să muncim din greu. (n.r. – cine poate face pasul afară de la FCSB?) Coman, Darius Olaru, ei sunt cei mai în formă”, a declarat Octavian Popescu, potrivit prosport.ro.

Florin Tănase, verdict despre transferurile de la FCSB

Florin Tănase a oferit declaraţii despre plecarea lui Damjan Djokovic, mărturisind că mijlocaşul croat era un plus în lotul FCSB-ului, pentru bătăliile de titlu din Liga 1.

„Tase” a vorbit şi despre Florinel Coman, mărturisind că extrema stânga a FCSB-ului ar putea pleca oricând de la echipă, ţinând cont de evoluţiile sale, din acest sezon. Fostul căpitan al roş-albaştrilor a mai dezvăluit şi că a profitat de această vacantă de iarnă pentru a-l vizita pe Gigi Becali.

„Normal că îmi e dor de FCSB, altceva e când ești în țară. Nu îmi e dor de vreun coleg că am soție (n.r. – râde). Am fost la dânsul (n.r. – la Gigi Becali), am stat de vorbă, am mai râs. Toată lumea știe că Djokovic e un jucător cu experiență, puternic. Era un jucător bun de lot. Rămâne de văzut dacă va fi mai slab. La prima vedere e un lot foarte bun, sper ca jucătorii noi să se integreze. Nu e ușor să te integrezi la Steaua (n.r. – FCSB), dar sper să o facă rapid și să joace la potențialul pe care l-au arătat. Un gest frumos că le-au dat banderola, am mai văzut prin străinătate. Sper să nu îi mai poată opri nimic, dar mai sunt multe meciuri. Ei sunt conștienți că trebuie să fie concentrați pe tot parcursul sezonului. După evoluțiile pe care le are Coman normal ar fi să nu-l mai vedem mult timp la FCSB. Nu știu ce campionat i s-ar potrivi, și în Italia și în Spania, depinde de echipă”, a declarat Florin Tănase, la plecarea spre Arabia Saudită.