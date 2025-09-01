Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool

OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool

Bogdan Stănescu Publicat: 1 septembrie 2025, 23:47

Comentarii
OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool

Alexander Isak, în tricoul lui Liverpool, după ce a semnat cu "cormoranii" - Facebook Liverpool

Cel mai mare transfer din istoria Premier League a fost încheiat! Alexander Isak (25 de ani) a fost prezentat oficial la Liverpool!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana Angliei îi plăteşte 125 de milioane de lire sterline lui Newcastle (aproximativ 144 de milioane de euro). Isak a semnat până în vara lui 2031 cu Liverpool.

OFICIAL | Alexander Isak a semnat cu Liverpool!

Mă simt uimitor. A fost o călătorie lungă să ajung aici.

Sunt super-ferict să fac parte din această echipă, din acest club. Vreau să scriu istorie, să câştig trofee. Este locul perfect pentru mine”, a declarat Alexander Isak, în clipul video în care a fost prezentat oficial de către Liverpool.

Isak va purta numărul 9 la Liverpool, lăsat liber după plecarea lui Darwin Nunez la Al-Hilal, în Arabia Saudită.

Reclamă
Reclamă

Transferul lui Isak la Liverpool este cel mai mare din acest an, cel mai scump din istoria Premier League şi al patrulea cel mai scump din istorie! Recordul e deţinut de transferul lui Neymar din 2017, la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Pe locul 2 e transferul lui Kylian Mbappe la PSG, de la Monaco, pentru 180 de milioane de euro. Acesta a fost realizat în 2018. Pe locul 4 este transferul lui Dembele de la Borussia Dortmund, la PSG, în 2017, pentru 148 de milioane de euro!

Newcastle a păstrat şi 10% din drepturile federative pentru Isak, care e cotat la 120 de milioane de euro de transfermarkt.com. Asta înseamnă că formaţia din Premier League ar putea încasa o altă sumă uriaşă în cazul în care Liverpool îl va vinde, la rândul ei, pe Isak.

O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curteO familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
0:32 2 sept.
EXCLUSIVAlex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: “Chiar nu mă aşteptam”
0:11 2 sept.
Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul!
23:59
UPDATEMutări spectaculoase în ultima zi de mercato! S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League!
23:38
Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open
23:31
Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia
23:03
Momente de panică pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la US Open: “M-a speriat puțin”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 3 Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” 4 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna 5 EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei 6 Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”