OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool - Antena Sport

Alexander Isak, în tricoul lui Liverpool, după ce a semnat cu "cormoranii" - Facebook Liverpool

Cel mai mare transfer din istoria Premier League a fost încheiat! Alexander Isak (25 de ani) a fost prezentat oficial la Liverpool!

Campioana Angliei îi plăteşte 125 de milioane de lire sterline lui Newcastle (aproximativ 144 de milioane de euro). Isak a semnat până în vara lui 2031 cu Liverpool.

OFICIAL | Alexander Isak a semnat cu Liverpool!

“Mă simt uimitor. A fost o călătorie lungă să ajung aici.

Sunt super-ferict să fac parte din această echipă, din acest club. Vreau să scriu istorie, să câştig trofee. Este locul perfect pentru mine”, a declarat Alexander Isak, în clipul video în care a fost prezentat oficial de către Liverpool.

Isak va purta numărul 9 la Liverpool, lăsat liber după plecarea lui Darwin Nunez la Al-Hilal, în Arabia Saudită.