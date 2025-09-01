OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool - Antena Sport

Cel mai mare transfer din istoria Premier League a fost încheiat! Alexander Isak (25 de ani) a fost prezentat oficial la Liverpool!
Campioana Angliei îi plăteşte 125 de milioane de lire sterline lui Newcastle (aproximativ 144 de milioane de euro). Isak a semnat până în vara lui 2031 cu Liverpool.
OFICIAL | Alexander Isak a semnat cu Liverpool!
“Mă simt uimitor. A fost o călătorie lungă să ajung aici.
Sunt super-ferict să fac parte din această echipă, din acest club. Vreau să scriu istorie, să câştig trofee. Este locul perfect pentru mine”, a declarat Alexander Isak, în clipul video în care a fost prezentat oficial de către Liverpool.
Isak va purta numărul 9 la Liverpool, lăsat liber după plecarea lui Darwin Nunez la Al-Hilal, în Arabia Saudită.
Transferul lui Isak la Liverpool este cel mai mare din acest an, cel mai scump din istoria Premier League şi al patrulea cel mai scump din istorie! Recordul e deţinut de transferul lui Neymar din 2017, la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Pe locul 2 e transferul lui Kylian Mbappe la PSG, de la Monaco, pentru 180 de milioane de euro. Acesta a fost realizat în 2018. Pe locul 4 este transferul lui Dembele de la Borussia Dortmund, la PSG, în 2017, pentru 148 de milioane de euro!
Newcastle a păstrat şi 10% din drepturile federative pentru Isak, care e cotat la 120 de milioane de euro de transfermarkt.com. Asta înseamnă că formaţia din Premier League ar putea încasa o altă sumă uriaşă în cazul în care Liverpool îl va vinde, la rândul ei, pe Isak.