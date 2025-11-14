Pep Guardiola își aduce atacant de „rasă”! Cine este vârful care poate rivaliza cu vedetele „cetățenilor” - Antena Sport

Manchester City se află la patru puncte în spatele liderului Arsenal, iar Pep Guardiola are în plan să aducă întăriri în perioada de transferuri din această iarnă.
Potrivit presei din Marea Britanie, tehnicianul care a ajuns la 1000 de meciuri pe banca tehnică și-l dorește pe Antoine Semenyo, fotbalist care evoluează în prezent la Bournemouth.
Pep Guardiola forțează transferul de 55 de milioane de euro
Pep Guardiola intenționează să întărească linia ofensivă a celor de la Manchester City în această iarnă, iar una dintre soluțiile găsite de tehnicianul spaniol se află chiar în Premier League.
Este vorba despre Antoine Semenyo, extremă dreapta care evoluează la Bournemouth. Fotbalistul de 25 de ani are șase goluri și trei pase decisive în 11 meciuri și este pe lista mai multor cluburi de top din Anglia.
Tottenham Hotspur, Liverpool și chiar Arsenal s-au interesat de situația jucătorului care a mai evoluat în ligile inferioare din Anglia. El are o cotă de piață de 55 de milioane de euro.
Manchester City are monitoring Bournemouth forward Antoine Semenyo ahead of the January transfer window, alongside Liverpool and Tottenham.
