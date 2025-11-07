Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool - Antena Sport

Pep Guardiola și-a construit de-a lungul timpului o carieră de antrenor impresionantă, iar tehnicianul spaniol se pregătește să bifeze o bornă impresionantă la meciul cu Liverpool.
Concret, el va atinge 1000 de meciuri din postura de antrenor principal, o performanță cu adevărat remarcabilă pentru tehnicianul celor de la Manchester City.
Pep Guardiola va scrie istorie la meciul cu Liverpool
Pep Guardiola a debutat în antrenorat în urmă cu mai bine de 18 ani, atunci când era instalat pe banca echipei secunde a celor de la FC Barcelona. Un an mai târziu, acesta era promovat la nivelul primei formații a catalanilor, iar pașii către istorie au început încă din primul sezon.
La aproape 20 de ani distanță, tehnicianul spaniol este pe cale să bifeze o performanță remarcabilă, iar acest lucru se va întâmpla chiar la meciul de campionat cu Liverpool.
În cadrul acestui joc, Guardiola va ajunge la 1000 de meciuri ca antrenor. El s-a aflat pe banca celor de la Barcelona B în 42 de rânduri, după care a adunat nu mai puțin de 247 de apariții pe banca primei echipe.
A urmat apoi aventura de la Bayern Munchen, iar din iulie 2016 se află pe banca celor de la Manchester City. În tot acest timp, Pep a cucerit nu mai puțin de 39 de trofee.
🤯 Pep Guardiola will manage the 1,000th game of his career against Liverpool this weekend:
▪️ Manchester City — 549
▪️ Bayern Munich — 161
▪️ Barcelona — 247
▪️ Barcelona B — 42
——————-
▪️ TOTAL — 999
He is most influential coach of 𝗧𝗛𝗜𝗦 generation and the… pic.twitter.com/GE6n570W9T
— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 6, 2025
- Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: “Nu poţi compara”
- Ruben Amorim i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo, după atacul starului lusitan: „Am făcut multe greșeli”
- Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui”
- „Robotul” Erling Haaland e de neoprit! Imagini virale cu starul lui Manchester City după o nouă „dublă”
- Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru “cormorani”