Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 18:27

Pep Guardiola / Getty Images

Pep Guardiola și-a construit de-a lungul timpului o carieră de antrenor impresionantă, iar tehnicianul spaniol se pregătește să bifeze o bornă impresionantă la meciul cu Liverpool.

Concret, el va atinge 1000 de meciuri din postura de antrenor principal, o performanță cu adevărat remarcabilă pentru tehnicianul celor de la Manchester City.

Pep Guardiola va scrie istorie la meciul cu Liverpool

Pep Guardiola a debutat în antrenorat în urmă cu mai bine de 18 ani, atunci când era instalat pe banca echipei secunde a celor de la FC Barcelona. Un an mai târziu, acesta era promovat la nivelul primei formații a catalanilor, iar pașii către istorie au început încă din primul sezon.

La aproape 20 de ani distanță, tehnicianul spaniol este pe cale să bifeze o performanță remarcabilă, iar acest lucru se va întâmpla chiar la meciul de campionat cu Liverpool.

În cadrul acestui joc, Guardiola va ajunge la 1000 de meciuri ca antrenor. El s-a aflat pe banca celor de la Barcelona B în 42 de rânduri, după care a adunat nu mai puțin de 247 de apariții pe banca primei echipe.

A urmat apoi aventura de la Bayern Munchen, iar din iulie 2016 se află pe banca celor de la Manchester City. În tot acest timp, Pep a cucerit nu mai puțin de 39 de trofee.

 

