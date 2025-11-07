Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool - Antena Sport

Pep Guardiola și-a construit de-a lungul timpului o carieră de antrenor impresionantă, iar tehnicianul spaniol se pregătește să bifeze o bornă impresionantă la meciul cu Liverpool.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, el va atinge 1000 de meciuri din postura de antrenor principal, o performanță cu adevărat remarcabilă pentru tehnicianul celor de la Manchester City.

Pep Guardiola va scrie istorie la meciul cu Liverpool

Pep Guardiola a debutat în antrenorat în urmă cu mai bine de 18 ani, atunci când era instalat pe banca echipei secunde a celor de la FC Barcelona. Un an mai târziu, acesta era promovat la nivelul primei formații a catalanilor, iar pașii către istorie au început încă din primul sezon.

La aproape 20 de ani distanță, tehnicianul spaniol este pe cale să bifeze o performanță remarcabilă, iar acest lucru se va întâmpla chiar la meciul de campionat cu Liverpool.

În cadrul acestui joc, Guardiola va ajunge la 1000 de meciuri ca antrenor. El s-a aflat pe banca celor de la Barcelona B în 42 de rânduri, după care a adunat nu mai puțin de 247 de apariții pe banca primei echipe.