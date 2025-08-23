Premier League, etapa 2: Manchester City - Tottenham 0-2. Echipa lui Guardiola, în genunchi. Toate rezultatele - Antena Sport

Etapa a doua din Premier League a început vineri seară, cu duelul dintre West Ham şi Chelsea. Câştigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor de vara aceasta s-a impus cu un categoric 5-1 pe London Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sâmbătă, capul de afiş al zilei este reprezentat de meciul dintre Manchester City şi Tottenham, de la ora 14:30. Tot sâmbătă, de la 19:30, joacă şi Arsenal. Echipa lui Mikel Arteta va primi vizita nou-promovatei Leeds United.

Manchester City – Tottenham 0-2 LIVE SCORE

Fluier final! Manchester City – Tottenham 0-2! Spurs a produs surpriza şi a câştigat pe terenul echipei lui Pep Guardiola.

Min. 45+2: Manchester City – Tottenham 0-2! Scene incredibile pe Etihad. Palhinha a înscris după ce jucătorii lui Thomas Frank au profitat de o eroare colosală a apărării lui Pep Guardiola.

Min. 35: Manchester City – Tottenham 0-1! Brennan Johnson a deschis scorul pe Etihad, după ce apărarea echipei lui Pep Guardiola a rămas fără reacţie.