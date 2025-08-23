Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Premier League, etapa 2: Manchester City - Tottenham 0-2. Echipa lui Guardiola, în genunchi. Toate rezultatele - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Premier League, etapa 2: Manchester City – Tottenham 0-2. Echipa lui Guardiola, în genunchi. Toate rezultatele

Premier League, etapa 2: Manchester City – Tottenham 0-2. Echipa lui Guardiola, în genunchi. Toate rezultatele

Publicat: 23 august 2025, 16:37

Comentarii
Premier League, etapa 2: Manchester City – Tottenham 0-2. Echipa lui Guardiola, în genunchi. Toate rezultatele

Etapa a doua din Premier League a început vineri seară, cu duelul dintre West Ham şi Chelsea. Câştigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor de vara aceasta s-a impus cu un categoric 5-1 pe London Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sâmbătă, capul de afiş al zilei este reprezentat de meciul dintre Manchester City şi Tottenham, de la ora 14:30. Tot sâmbătă, de la 19:30, joacă şi Arsenal. Echipa lui Mikel Arteta va primi vizita nou-promovatei Leeds United.

Manchester City – Tottenham 0-2 LIVE SCORE

Fluier final! Manchester City – Tottenham 0-2! Spurs a produs surpriza şi a câştigat pe terenul echipei lui Pep Guardiola.

Min. 45+2: Manchester City – Tottenham 0-2! Scene incredibile pe Etihad. Palhinha a înscris după ce jucătorii lui Thomas Frank au profitat de o eroare colosală a apărării lui Pep Guardiola.

Min. 35: Manchester City – Tottenham 0-1! Brennan Johnson a deschis scorul pe Etihad, după ce apărarea echipei lui Pep Guardiola a rămas fără reacţie.

Reclamă
Reclamă

Min. 1: A început meciul.

Programul etapei a doua din Premier League.

Vineri

  • 22:00: West Ham – Chelsea 1-5

Sâmbătă

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă
  • 14:30: Tottenham – Manchester City 0-2
  • 17:00: Bournemouth – Wolverhampton
  • 17:00: Brentford – Aston Villa
  • 17:00: Burnley – Sunderland
  • 19:30: Arsenal – Leeds

Duminică

  • 16:00: Crystal Palace – Nottingham Forest
  • 16:00: Everton – Brighton
  • 18:30: Fulham – Manchester United

Luni

  • 22:00: Newcastle – Liverpool

Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham

Gafă uriașă în duelul dintre Manchester City și Tottenham, din etapa a doua de Premier League. James Trafford, tânărul portarul titularizat de Pep Guardiola în partida cu Spurs, a greșit incredibil la golul secund marcat de trupa lui Radu Drăgușin.

Ederson, titularul dintre buturile porții lui Manchester City din sezoanele precedente, a fost lăsat pe banca de rezerve pentru confruntarea cu Tottenham. Brazilianul e aproape să se despartă de „cetățeni”, ținând cont de oferta primită de la Galatasaray.

Tottenham a deschis scorul pe terenul lui Manchester City în minutul 35. Brennan Johnson a primit o pasă de la Richarlison și l-a învins pe James Trafford cu un șut din interiorul careului. Golul a fost validat de VAR, după o presupusă poziție de offsaid.

În prelungirile primei reprize, Tottenham a mai marcat un gol. Londonezii au profitat de gafa inexplicabilă comisă de James Trafford, care a dorit să-i paseze unui coechipier în careu. Balonul a fost „furat” de Richarlison, și în cele din urmă a ajuns la Palhinha, care a dus scorul la 2-0.

După această gafă, fanii lui Manchester City au cerut de urgență transferul lui Gianluigi Donnarumma. Portarul care s-a despărțit de PSG este dorit de Pep Guardiola pe Etihad.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
Fanatik.ro
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
17:35
Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr! Al Ahli a câştigat Supercupa Arabiei Saudite
17:23
După 20 de ani! Echipa fanilor care s-au războit cu Red Bull e mai aproape ca niciodată de visul promovării
17:19
Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: “Va juca, 100%!”
16:39
Alexander Zverev și-a “învins demonii” înainte de US Open: “Mă simt mult mai bine!”
16:18
Mirel Rădoi se teme înainte de Universitatea Craiova – Petrolul : “E un meci capcană!”
16:16
Cătălin Chirilă, locul 4 în proba de canoe simplu 1000m, la Campionatele Mondiale de la Milano
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”