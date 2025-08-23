Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gafă uriașă în Manchester City - Tottenham. Fanii au răbufnit: „Donnarumma e în avion după asta” - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham. Fanii au răbufnit: „Donnarumma e în avion după asta”

Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham. Fanii au răbufnit: „Donnarumma e în avion după asta”

Publicat: 23 august 2025, 15:42

Comentarii
Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham. Fanii au răbufnit: Donnarumma e în avion după asta”

Jucătorii lui Tottenham, bucurie în timpul partidei cu Manchester City/ Profimedia

Gafă uriașă în duelul dintre Manchester City și Tottenham, din etapa a doua de Premier League. James Trafford, tânărul portarul titularizat de Pep Guardiola în partida cu Spurs, a greșit incredibil la golul secund marcat de trupa lui Radu Drăgușin.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ederson, titularul dintre buturile porții lui Manchester City din sezoanele precedente, a fost lăsat pe banca de rezerve pentru confruntarea cu Tottenham. Brazilianul e aproape să se despartă de „cetățeni”, ținând cont de oferta primită de la Galatasaray. 

Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham 

Tottenham a deschis scorul pe terenul lui Manchester City în minutul 35. Brennan Johnson a primit o pasă de la Richarlison și l-a învins pe James Trafford cu un șut din interiorul careului. Golul a fost validat de VAR, după o presupusă poziție de offsaid. 

În prelungirile primei reprize, Tottenham a mai marcat un gol. Londonezii au profitat de gafa inexplicabilă comisă de James Trafford, care a dorit să-i paseze unui coechipier în careu. Balonul a fost „furat” de Richarlison, și în cele din urmă a ajuns la Palhinha, care a dus scorul la 2-0. 

Reclamă
Reclamă

După această gafă, fanii lui Manchester City au cerut de urgență transferul lui Gianluigi Donnarumma. Portarul care s-a despărțit de PSG este dorit de Pep Guardiola pe Etihad.  

„Donnarumma e deja în avion după gafa asta”, „Există un singur mod prin care să facă transferul lui”, „Donnarumma e pe drum și va arăta că merită să fie portarul numărul 1”, „Trafford arată deja ca o rezervă a lui Donnarumma”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii lui Manchester City, pe platforma X. 

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City 

Gianluigi Donnarumma a intrat în ultimul an de contract cu PSG, formaţie alături de care a cucerit trofeul Champions League în luna mai. Portarul e decis să se despartă de francezi, nefiind inclus în lot pentru partidele cu Tottenham, din Supercupa Europei, şi Nantes, din prima etapă din Ligue 1. 

Astfel, cei de la Manchester City l-au pus imediat pe lista de transferuri pe Gianluigi Donnarumma. Jurnalistul italian Nicolo Schira, specializat în transferuri, a dezvăluit faptul că “cetăţenii” au ajuns la un acord cu portarul de 26 de ani. 

Cele două părţi au ajuns la o înţelegere de principiu pentru un contract valabil până în vara lui 2030. Oficialii lui Manchester City aşteaptă să-l vândă pe Ederson, pentru a avansa negocierile cu Gianluigi Donnarumma. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
Fanatik.ro
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
17:52
Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre
17:35
Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr! Al Ahli a câştigat Supercupa Arabiei Saudite
17:23
După 20 de ani! Echipa fanilor care s-au războit cu Red Bull e mai aproape ca niciodată de visul promovării
17:19
Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: “Va juca, 100%!”
16:39
Alexander Zverev și-a “învins demonii” înainte de US Open: “Mă simt mult mai bine!”
16:37
Premier League, etapa 2: Manchester City – Tottenham 0-2. Echipa lui Guardiola, în genunchi. Toate rezultatele
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”