Gafă uriașă în Manchester City - Tottenham. Fanii au răbufnit: „Donnarumma e în avion după asta” - Antena Sport

Gafă uriașă în duelul dintre Manchester City și Tottenham, din etapa a doua de Premier League. James Trafford, tânărul portarul titularizat de Pep Guardiola în partida cu Spurs, a greșit incredibil la golul secund marcat de trupa lui Radu Drăgușin.

Ederson, titularul dintre buturile porții lui Manchester City din sezoanele precedente, a fost lăsat pe banca de rezerve pentru confruntarea cu Tottenham. Brazilianul e aproape să se despartă de „cetățeni”, ținând cont de oferta primită de la Galatasaray.

Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham

Tottenham a deschis scorul pe terenul lui Manchester City în minutul 35. Brennan Johnson a primit o pasă de la Richarlison și l-a învins pe James Trafford cu un șut din interiorul careului. Golul a fost validat de VAR, după o presupusă poziție de offsaid.

În prelungirile primei reprize, Tottenham a mai marcat un gol. Londonezii au profitat de gafa inexplicabilă comisă de James Trafford, care a dorit să-i paseze unui coechipier în careu. Balonul a fost „furat” de Richarlison, și în cele din urmă a ajuns la Palhinha, care a dus scorul la 2-0.

📸 – TRAFFORD WITH AN ABSOLUTELY HORRIBLE MISTAKE! YOU SHOULD NEVER GIVE A PASS WITH 100% RISK LIKE THAT IN YOUR OWN BOX! pic.twitter.com/uIqLnU6PBD

