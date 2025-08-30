Premier League, etapa 3: Chelsea - Leeds, primul meci al rundei. Liverpool - Arsenal, "capul de afiş" - Antena Sport

Premier League, etapa 3: Runda a treia din campionatul englez va fi deschisă de confruntarea dintre Chelsea şi Leeds. Câştigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor ţinteşte victoria în duelul de pe Stamford Bridge.
Tot astăzi, de la ora 17:00, se vor mai disputa alte patru partide. Tottenham, formaţia lui Radu Drăguşin, primeşte vizita celor de la Bournemouth.
Premier League, etapa 3: Chelsea – Leeds, primul meci al rundei
“Capul de afiş” al etapei a treia din Premier League este ţinut de Liverpool – Arsenal. Duelul “de foc” dintre campioană şi vicecampioană se va disputa duminică, de la ora 18:30. Tot duminică, Manchester City va forţa victoria pe terenul lui Brighton, după eşecul din runda precedentă, cu Tottenham.
Programul etapei a treia din Premier League:
Sâmbătă:
- Chelsea – Fulham, 14:30
- Manchester United – Burnley, 17:00
- Sunderland – Brentford, 17:00
- Tottenham – Bournemouth, 17:00
- Wolves – Everton, 17:00
- Leeds – Newcastle, 19:30
Duminică:
- Brighton – Manchester City, 16:00
- Nottingham – West Ham, 16:00
- Liverpool – Arsenal, 18:30
- Aston Villa – Crystal Palace, 21:00
Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren
Antrenorul lui Tottenham a făcut un anunţ despre revenirea lui Radu Drguşin pe teren. Thomas Frank a vorbit despre situaţia fundaşului român înaintea partidei cu Bournemouth, din etapa a treia de Premier League.
Întrebat despre situaţia fundaşilor centrali de la Tottenham, Thomas Frank a oferit un răspuns ferm. Referindu-se la Radu Drăguşin, antrenorul a transmis că fundaşul va reveni pe teren “peste câteva luni”.