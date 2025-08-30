Premier League, etapa 3: Chelsea - Leeds, primul meci al rundei. Liverpool - Arsenal, "capul de afiş" - Antena Sport

Închide meniul
Premier League, etapa 3: Chelsea – Leeds, primul meci al rundei. Liverpool – Arsenal, “capul de afiş”

Publicat: 30 august 2025, 11:35

Comentarii
Jucătorii de la Chelsea, la începutul unui meci/ Profimedia

Premier League, etapa 3: Runda a treia din campionatul englez va fi deschisă de confruntarea dintre Chelsea şi Leeds. Câştigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor ţinteşte victoria în duelul de pe Stamford Bridge.

Tot astăzi, de la ora 17:00, se vor mai disputa alte patru partide. Tottenham, formaţia lui Radu Drăguşin, primeşte vizita celor de la Bournemouth.

Premier League, etapa 3: Chelsea – Leeds, primul meci al rundei

“Capul de afiş” al etapei a treia din Premier League este ţinut de Liverpool – Arsenal. Duelul “de foc” dintre campioană şi vicecampioană se va disputa duminică, de la ora 18:30. Tot duminică, Manchester City va forţa victoria pe terenul lui Brighton, după eşecul din runda precedentă, cu Tottenham.

Programul etapei a treia din Premier League:

Sâmbătă:

  • Chelsea – Fulham, 14:30
  • Manchester United – Burnley, 17:00
  • Sunderland – Brentford, 17:00
  • Tottenham – Bournemouth, 17:00
  • Wolves – Everton, 17:00
  • Leeds – Newcastle, 19:30

Duminică:

  • Brighton – Manchester City, 16:00
  • Nottingham – West Ham, 16:00
  • Liverpool – Arsenal, 18:30
  • Aston Villa – Crystal Palace, 21:00

Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren

Antrenorul lui Tottenham a făcut un anunţ despre revenirea lui Radu Drguşin pe teren. Thomas Frank a vorbit despre situaţia fundaşului român înaintea partidei cu Bournemouth, din etapa a treia de Premier League.

Întrebat despre situaţia fundaşilor centrali de la Tottenham, Thomas Frank a oferit un răspuns ferm. Referindu-se la Radu Drăguşin, antrenorul a transmis că fundaşul va reveni pe teren “peste câteva luni”.

Proprietarii care îşi închiriază locuinţele, obligaţi să aibă casă de marcat din 2026Proprietarii care îşi închiriază locuinţele, obligaţi să aibă casă de marcat din 2026
“Avem acum trei fundași centrali: Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso. De asemenea, Ben Davies poate juca în această poziție, dacă e nevoie.

Îl avem și pe Kota Takai, tânărul transferat în această vară, care va începe să se antreneze cu echipa de săptămâna viitoare.

Drăgușin va reveni în câteva luni, deci cred că avem suficienți jucători în această poziție”, a declarat Thomas Frank.

