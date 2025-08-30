Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren: "Avem suficienţi jucători pe această poziţie" - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren: “Avem suficienţi jucători pe această poziţie”

Publicat: 30 august 2025, 11:01

Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren: Avem suficienţi jucători pe această poziţie

Radu Drăgușin este fundașul lui Tottenham / Profimedia

Antrenorul lui Tottenham a făcut un anunţ despre revenirea lui Radu Drguşin pe teren. Thomas Frank a vorbit despre situaţia fundaşului român înaintea partidei cu Bournemouth, din etapa a treia de Premier League.

Radu Drăguşin s-a accidentat la începutul anului, fiind nevoit să se opereze, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate. Fundaşul ratează şi meciurile naţionalei din septembrie, cu Canada şi Cipru. Partida cu canadienii va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00.

Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren

Întrebat despre situaţia fundaşilor centrali de la Tottenham, Thomas Frank a oferit un răspuns ferm. Referindu-se la Radu Drăguşin, antrenorul a transmis că fundaşul va reveni pe teren “peste câteva luni”.

Totodată, Thomas Frank a dezvăluit că nu se gândeşte să transfere un alt fundaş central, ţinând cont că îi are ca variante pentru primul 11 pe Cristian Romero, Micky van de Ven şi pe Kevin Danso.

“Avem acum trei fundași centrali: Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso. De asemenea, Ben Davies poate juca în această poziție, dacă e nevoie.

Îl avem și pe Kota Takai, tânărul transferat în această vară, care va începe să se antreneze cu echipa de săptămâna viitoare.

Drăgușin va reveni în câteva luni, deci cred că avem suficienți jucători în această poziție”, a declarat Thomas Frank.

Radu Drăguşin, detalii despre recuperare

Radu Drăguşin a dezvăluit că se află în ultima fază a recuperării, care este însă cea mai dificilă. Fundaşul a transmis că nu-şi grăbeşte revenirea pe teren.

Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentt și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil”, a declarat Radu Drăguşin, pentru FRF TV.

