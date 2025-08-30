Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren: "Avem suficienţi jucători pe această poziţie" - Antena Sport

Antrenorul lui Tottenham a făcut un anunţ despre revenirea lui Radu Drguşin pe teren. Thomas Frank a vorbit despre situaţia fundaşului român înaintea partidei cu Bournemouth, din etapa a treia de Premier League.

Radu Drăguşin s-a accidentat la începutul anului, fiind nevoit să se opereze, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate. Fundaşul ratează şi meciurile naţionalei din septembrie, cu Canada şi Cipru. Partida cu canadienii va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00.

Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren

Întrebat despre situaţia fundaşilor centrali de la Tottenham, Thomas Frank a oferit un răspuns ferm. Referindu-se la Radu Drăguşin, antrenorul a transmis că fundaşul va reveni pe teren “peste câteva luni”.

Totodată, Thomas Frank a dezvăluit că nu se gândeşte să transfere un alt fundaş central, ţinând cont că îi are ca variante pentru primul 11 pe Cristian Romero, Micky van de Ven şi pe Kevin Danso.

“Avem acum trei fundași centrali: Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso. De asemenea, Ben Davies poate juca în această poziție, dacă e nevoie.