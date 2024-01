Radu Drăguşin, dialog spumos cu Timo Werner! Primul sfat primit de român din partea fostului câştigător al Ligii Campionilor - Antena Sport

Timo Werner: Ieri stăteam eu acolo.

Radu Drăguşin: Da? Ai trecut prin asta?

Timo Werner: Da. Ai grijă cu banda de alergare. Ei spun că e uşor, dar nu e.

When Radu met Timo 🤝 pic.twitter.com/MSij2lpvmO

Ce le-a promis fanilor Radu Drăguşin, după ce a semnat cu Tottenham

La scurt timp după ce a fost anunţat transferul, Drăguşin a oferit prima declaraţie. Internaţionalul român a transmis un mesaj de luptă şi i-a asigurat pe suporteri că va da totul pentru a ajuta echipa.

Radu Drăguşin a precizat că antrenorul lui Spurs, Ange Postecoglou, a fost cel care l-a convins să o refuze pe Bayern şi să ajungă la Tottenham.

”Sunt entuziasmat. Mă simt fericit. E un pas mare pentru mine şi simt că e pasul corect. Decizia a fost în adâncul inimii mele. Am avut nişte discuţii cu antrenorul (n.r. Ange Postecoglou) şi am simţit o conexiune de prima dată când am vorbit. Mi-a spus că mă vrea, îi place felul meu de a juca şi crede că mă potrivesc acestei echipe.