Radu Drăguşin e anunţat titular în Tottenham - Manchester City! Ce a scris presa engleză despre internaţionalul român - Antena Sport

Radu Drăguşin a fost integralist în duelul cu AZ Alkmaar. Tottenham s-a impus la limită, scor 1-0, graţie unui gol marcat de Richarlison, din penalty.

Radu Drăguşin s-a declarat convins că Tottenham va avea un parcurs foarte bun în acest sezon european. Fundaşul a subliniat faptul că Spurs mai are nevoie de victorii pentru a continua forma bună din ultimele meciuri.

Internaţionalul român a fost întrebat şi despre duelul cu Galatasaray, din runda următoare de Europa League. Acesta a transmis clar că îşi doreşte victoria în partida cu campioana Turciei.

„O victorie foarte importantă. Sunt încrezător că ne vom descurca foarte bine în acest sezon de Europa League. Aveam nevoie de acest meci fără gol primit după greșeala pe care am făcut-o în primul meci.

Continuăm să muncim. Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal foarte bun, au pus presiune pe noi, au ținut de minge, și noi a trebuit să-i presăm pe toată durata partidei.

Dar, per total, cred că am făcut un joc bun. După cum am spus, trebuie să obținem mai multe victorii și să continuăm pe aceeași linie.

(n.r. despre meciul cu Galatasaray) Știm că vom întâlni o echipă bună, pe un stadion greu. Dar, așa cum am spus, încercăm să ne facem jocul și sperăm că vom câștiga”, a declarat Radu Drăguşin, conform CBS Sports, după Tottenham – AZ Alkmaar 1-0.