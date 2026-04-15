Război în Premier League pentru antrenorul momentului. Chelsea, United, Liverpool și City îl vor

Anunțul oficial de marți făcut de Bournemouth a aprins lupta între cele mai importante cluburi din Anglia. Andoni Iraola va părăsi echipa după 3 ani atunci când îi expiră contractul în această vară.
Prima ofertă pe mulți bani a venit deja, de la Crystal Palace, scrie Marca. În condițiile în care Oliver Glasner va pleca în vară, Palace vrea să dea lovitura și să-l convingă pe Iraola cu o oferă foarte puternică din punct de vedere financiar. Doar că Palace va avea rivale importante.
Iraola, pe lista tuturor cluburilor mari
Spaniolii de la AS scriu că două cluburi din La Liga și-l doresc pe Iraola. Bilbao, în condițiile în care Ernesto Valverde va pleca în vară, și Villarreal care poate rămâne fără Marcelino. Însă jurnaliștii spanioli scriu că Iraola cel mai probabil va rămâne în Premier League.
Asta pentru că în vară mai multe cluburi cu nume ar putea să-și schimbe antrenorul. Campioane en-titre, Liverpool, care va încheia sezonul fără trofeu după ce a fost eliminată și din UEFA Champions League, se gândește dacă să-l mai păstreze pe Arne Slot. Un atuu al „cormoranilor” este faptul că directorul sportiv, Richard Hughes, este cel care l-a adus pe Iraola la Bournemouth în 2023.
Chelsea și ea este în cumpănă în ceea ce îl privește pe Liam Rosenior, adus ca mare speranță însă cu rezultate modeste. Iar o ratare a calificării în viitorul sezon de UEFA Champions League i-ar pecetlui soarta. Manchester United în schimb are rezultate peste așteptări de la venirea interimarului Michael Carrick, însă pare greu de crezut că „diavolii” vor continua cu acesta.
Interesantă este situația la Manchester City, acolo unde Pep Guardiola nu a anunțat dacă va rămâne și în sezonul viitor. Telegraph scrie că o decizie va fi anunțată la finalul sezonului. În cazul în care Guardiola pleacă, principalul favorit este considerat Enzo Maresca. Însă disponibilitatea lui Iraola l-ar putea transforma într-un candidat puternic. În ceea ce o privește pe Spurs, venirea lui De Zerbi a limpezit lucrurile: acesta va antrena echipa și în sezonul viitor, dacă echipa se salvează de la retrogradare. Dacă Spurs ajunge în Championship, oricum aducerea lui Iraola ar fi imposibilă.
