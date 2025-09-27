Ruben Amorim, record negativ după ultima înfrângere a lui Manchester United - Antena Sport

Închide meniul
Ruben Amorim, record negativ după ultima înfrângere a lui Manchester United

Daniel Işvanca Publicat: 27 septembrie 2025, 18:50

Ruben Amorim / Getty Images

Manchester United continuă seria de rezultate dezastruoase din acest sezon, după ce a suferit sâmbătă al treilea eșec stagional în Premier League. Formația de pe Old Trafford a fost învinsă de Brentford, scor 3-1.

Instalat pe banca celor de la Manchester United acum aproape un an, Ruben Amorim a stabilit un record negativ pe banca grupării din campionatul Angliei.

Ruben Amorim a doborât recordul lui Erik ten Hag

Ruben Amorim nu a adus liniște în jocul celor de la Manchester United, care „falsează” și în acest sezon de Premier League. Clubul de pe Old Trafford a suferit sâmbătă al treilea eșec din actuala ediție de campionat.

Pe terenul de la Brentford, acolo unde echipa nu s-a mai impus de la începutul anului 2022, Ruben Amorim a stabilit un record negativ pe banca lui Man United.

Concret, la meciul cu numărul 33 în campionatul Angliei, media de puncte a actualului tehnician de pe Old Trafford este mult mai slabă față de cea a lui Erik ten Hag, demis anul trecut.

Ruben Amorim are o medie de 1.03 puncte per meci de când a fost instalat la Manchester United, față de 1,72 puncte per meci, cât avea antrenorul olandez care a stat două sezoane pe banca „diavolilor”.

