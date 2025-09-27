Manchester United, un nou eșec în Premier League! „Diavolii”, fără victorie de mai bine de trei ani pe acest stadion - Antena Sport

Lucrurile nu par să se fi schimbat prea mult la Manchester United, care a suferit sâmbătă al treilea eșec din acest sezon de Premier League. Gruparea antrenată de Ruben Amorim a fost învinsă de Brentford, într-un meci din cadrul etapei a 6-a.

Formația de pe Old Trafford a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie pe acest stadion. Mai mult decât atât, a fost pentru a treia oară când „diavolii” au încasat cel puțin trei goluri pe arena lui Brentford.

Brentford – Manchester United 3-1

Manchester United continuă să fie în căutarea formei de acum mulți ani, după ce a pierdut al treilea meci în șase etape de Premier League. Gruparea de pe Old Trafford a suferit un eșec destul de categoric pe terenul celor de la Brentford.

Fără victorie pe acest stadion de la începutul anului 2022, „diavolii” au primit două goluri în prima repriză de la brazilianul Igor Thiago, care a punctat pentru echipa sa în minutele 8, respectiv 20.

Benjamin Sesko, atacantul transferat în această vară pe bani mulți de la RB Leipzig, a redus din handicap șase minute mai târziu. În a doua repriză, United a avut șansa de a reveni în meci.