Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a scris istorie în Arsenal - Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist

S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist

Daniel Işvanca Publicat: 29 octombrie 2025, 22:16

Comentarii
S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist

Max Dowman în meciul contra celor de la Brighton / Getty Images

Arsenal joacă împotriva celor de la Brighton în Cupa Ligii Angliei, iar antrenorul Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe englezul Max Dowman, fotbalist care a fost promovat în această vară la prima echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce este și mai interesant este că puștiul are doar 15 ani, iar prezența sa pe teren a venit la pachet cu stabilirea unui nou record în fotbalul britanic.

Max Dowman, titularizat în Arsenal – Brighton

Max Dowman este un fotbalist englez format de academia celor de la Arsenal, iar din această vară, Mikel Arteta a luat decizia de a-l lua în lotul primei echipe.

La duelul cu Brighton, din Cupa Ligii Angliei, puștiul care joacă și pentru naționala sub 19 ani a Angliei a fost titularizat de tehnicianul „tunarilor” în linia de atac, alături de Andre Harriman-Annous și Eze.

Dowman a devenit astfel cel mai tânăr fotbalist care intră din postura de titular pentru o formație de Premier League în toate competițiile. 15 ani și 302 zile are jucătorul.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Observator
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
Fanatik.ro
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
22:05
LIVE TEXTGloria Bistrița – FCSB 0-2. Denis Alibec, gol şi assist. Thiam a înscris înainte de pauză
21:50
Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat
21:45
LIVE TEXTInter – Fiorentina 0-0. Cristi Chivu țintește o nouă victorie în Serie A
21:03
Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: “Am încercat să ajut echipa cât am putut”
20:57
Mirel Rădoi, iritat când a fost întrebat despre viitorul la Universitatea Craiova: “Nu sunt obligat să clarific”
20:39
Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 3 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 EXCLUSIVRăzboi total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”