S-a scris istorie în Arsenal - Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist - Antena Sport

Arsenal joacă împotriva celor de la Brighton în Cupa Ligii Angliei, iar antrenorul Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe englezul Max Dowman, fotbalist care a fost promovat în această vară la prima echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce este și mai interesant este că puștiul are doar 15 ani, iar prezența sa pe teren a venit la pachet cu stabilirea unui nou record în fotbalul britanic.

Max Dowman, titularizat în Arsenal – Brighton

Max Dowman este un fotbalist englez format de academia celor de la Arsenal, iar din această vară, Mikel Arteta a luat decizia de a-l lua în lotul primei echipe.

La duelul cu Brighton, din Cupa Ligii Angliei, puștiul care joacă și pentru naționala sub 19 ani a Angliei a fost titularizat de tehnicianul „tunarilor” în linia de atac, alături de Andre Harriman-Annous și Eze.

Dowman a devenit astfel cel mai tânăr fotbalist care intră din postura de titular pentru o formație de Premier League în toate competițiile. 15 ani și 302 zile are jucătorul.