S-a scris istorie în Arsenal - Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist - Antena Sport

Arsenal joacă împotriva celor de la Brighton în Cupa Ligii Angliei, iar antrenorul Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe englezul Max Dowman, fotbalist care a fost promovat în această vară la prima echipă.
Ce este și mai interesant este că puștiul are doar 15 ani, iar prezența sa pe teren a venit la pachet cu stabilirea unui nou record în fotbalul britanic.
Max Dowman, titularizat în Arsenal – Brighton
Max Dowman este un fotbalist englez format de academia celor de la Arsenal, iar din această vară, Mikel Arteta a luat decizia de a-l lua în lotul primei echipe.
La duelul cu Brighton, din Cupa Ligii Angliei, puștiul care joacă și pentru naționala sub 19 ani a Angliei a fost titularizat de tehnicianul „tunarilor” în linia de atac, alături de Andre Harriman-Annous și Eze.
Dowman a devenit astfel cel mai tânăr fotbalist care intră din postura de titular pentru o formație de Premier League în toate competițiile. 15 ani și 302 zile are jucătorul.
15 – Arsenal's Max Dowman is the youngest player to start a match for a Premier League side in all competitions (15 years, 302 days), and the first player to do so before the age of 16. Opportunity. pic.twitter.com/wZP1Pp1RZJ
— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2025
