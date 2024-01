Scandal Basarab Panduru - Florin Manea după transferul uriaş al lui Radu Drăguşin la Tottenham! "Nu ştie cine e"/"A dormit prost" - Antena Sport

Reclamă

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, a venit cu replica pentru fostul internaţional. Manea a declarat că Drăguşin a stat de vorbă cu Thomas Tuchel aproape jumătate de oră, discutând elemnte tactice.

„Panduru cred că a dormit prost sau nu știu ce l-a apucat. Am convorbiri cu Tuchel, am oferte de transfer…Radu a vorbit 25 de minute la telefon cu Tuchel, i-a zis că-l vrea, că l-a urmărit, că are referințe bune, e profesionist, îi place să se antreneze. A întrebat ce poziție îi convine cel mai mult, nu pot da foarte multe detalii. Au vorbit despre tactică, cum îi convine să joace.

Radu l-a salutat în germană, a învățat rapid o expresie când a auzit că e o șansă să mergem în Germania – «îmi pare bine să vă cunosc». El vorbește bine engleză, au fost impresionați și cei de aici de nivelul la care e”, a declarat Florin Manea, la digisport.ro.

Basarab Panduru, despre Radu Drăguşin: „Nu cred că avea ce să caute la Bayern Munchen”

Basarab Panduru consideră că Radu Drăguşin a făcut o alegere bună atunci când a acceptat oferta celor de la Tottenham, spunând că este mai bine să te duci acolo unde te caută antrenorul:

„Nu cred că avea ce să caute la Bayern. Bayern nu caută fundași, în primul rând. Bayern, dacă caută pe cineva, caută un înlocuitor pentru Kim, care e plecat la Cupa Asiei, dar se va întoarce și va fi titular. Îl ai pe Upamecano, care va fi titular lângă Kim.

Îl ai pe De Ligt, care nu știm dacă se va recupera într-un timp rapid. Deci jucători pe care s-au dat 70-80 de milioane, nu ai ce să faci, nu ai cum să joci. Drept dovadă, Bayern îl aduce pe Eric Dier, care e un nimic în momentul ăsta. Are 29 de ani și nu mai juca la Tottenham. Îl aduce doar pentru luna asta și probabil în vară îl va da în altă parte. Drăgușin vine la Tottenham pentru că acolo sunt mari probleme acum. Romero e accidentat, Van de Ven e accidentat. Ei joacă în centru de ceva meciuri cu doi fundași laterali, Emerson Royal și Davies. (…) Cred că la Tottenham are mai multe șanse. Plus că dacă te sună Postecoglou, iar Tuchel habar n-are cine ești, nu vorbește cu tine, nu te caută, cred eu că este cel mai bine să te duci unde te sună personal antrenorul. Noi nu presupunem, ci citim. A apărut, am văzut eu”, a declarat Basarab Panduru, la orangesport.ro.