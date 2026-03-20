Seară de vis pentru fotbalul englez. Premier League, la un pas de 5 locuri în UCL

Toate cele trei echipe din Premier League care au intrat joi pe teren au obținut calificare în sferturile competițiilor europene. Aston Villa și Nottingham Forest în Europa League, Crystal Palace în Conference League.

În urma acestor rezultate, Premier League și-a consolidat prima poziție în clasamentul coeficienților din acest sezon. Un singur egal mai trebuie să facă cele 5 echipe rămase în luptă pentru ca locul 5 să ducă în viitorul sezon de UEFA Champions League.

Rezultate mari în Europa League și Conference

Aston Villa n-a avut emoții în duelul cu francezii de la Lille. După victoria din tur cu 1-0, echipa lui Unai Emery a câștigat și pe propriul teren, scor 2-0, prin golurile lui McGinn și Bailey.

Mult mai dramatică a fost calificarea lui Nottingham Forest, după penalty-uri. Învinsă de ori în acest sezon de Europa League de Midtjylland, o dată în grupă și o dată în partida tur, Forest a împins dubla în prelungiri după 2-1 după 90 de minute la meciul din Danemarca. La loviturile de departajare, niciun jucător de la Midtjylland nu a reușit să înscrie.

În Conference, Crystal Palace a câștigat după prelungiri cu AEK Larnaca prin golul lui Sarr din minutul 99. AEK juca în 10 oameni după eliminarea lui Saborit, cel care marcase și golul ciprioților.