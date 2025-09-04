Șoc la Tottenham. Și-a dat demisia după 25 de ani la echipă: „Am transformat clubul într-o forță globală!” - Antena Sport

Închide meniul
Șoc la Tottenham. Și-a dat demisia după 25 de ani la echipă: „Am transformat clubul într-o forță globală!”

Publicat: 4 septembrie 2025, 20:31

Daniel Levy, felicitându-i pe jucătorii lui Tottenham după finala Europa League/ Profimedia

Demisie șoc la Tottenham, în startul sezonului de Premier League. Daniel Levy, în vârstă de 63 de ani, a decis să se despartă de clubul la care joacă Radu Drăgușin. 

Daniel Levy și-a anunțat demisia din funcția pe care a ocupat-o pe Tottenham timp de aproape 25 de ani.  

Șoc la Tottenham. Președintele Daniel Levy a demisionat 

Tottenham a cucerit un trofeu în mandatul de 25 de ani al lui Daniel Levy, anume Europa League, în sezonul trecut, după 1-0 în finala cu Manchester United. Totodată, în această perioadă, Spurs a bifat și finala Champions League, pierdută în 2019 cu Liverpool, scor 0-2.  

Sunt extrem de mândru de munca pe care am realizat-o împreună cu echipa executivă și cu toți angajații noștri. Am transformat acest club într-o forță globală care concurează la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, am construit o adevărată comunitate. 

Am avut norocul să lucrez alături de unii dintre cei mai buni oameni din acest sport, de la echipele de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și antrenorii din acești ani. 

Doresc să le mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut de-a lungul timpului. Nu a fost întotdeauna un drum ușor, dar am făcut progrese semnificative. Voi continua să susțin acest club cu pasiune”, a anunțat Daniel Levy, prin intermediul paginilor oficiale ale clubului.  

Daniel Levy a avut o mare implicare la Tottenham în perioada în care a fost președintele clubului, inclusiv în ceea ce privește transferurile, cât și construirea noului stadion, care a costat peste un miliard de lire sterline. 

