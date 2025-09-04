Șoc la Tottenham. Și-a dat demisia după 25 de ani la echipă: „Am transformat clubul într-o forță globală!” - Antena Sport

Demisie șoc la Tottenham, în startul sezonului de Premier League. Daniel Levy, în vârstă de 63 de ani, a decis să se despartă de clubul la care joacă Radu Drăgușin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Levy și-a anunțat demisia din funcția pe care a ocupat-o pe Tottenham timp de aproape 25 de ani.

Șoc la Tottenham. Președintele Daniel Levy a demisionat

Tottenham a cucerit un trofeu în mandatul de 25 de ani al lui Daniel Levy, anume Europa League, în sezonul trecut, după 1-0 în finala cu Manchester United. Totodată, în această perioadă, Spurs a bifat și finala Champions League, pierdută în 2019 cu Liverpool, scor 0-2.

„Sunt extrem de mândru de munca pe care am realizat-o împreună cu echipa executivă și cu toți angajații noștri. Am transformat acest club într-o forță globală care concurează la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, am construit o adevărată comunitate.

Am avut norocul să lucrez alături de unii dintre cei mai buni oameni din acest sport, de la echipele de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și antrenorii din acești ani.