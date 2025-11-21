Starul lui Chelsea, accidentare stupidă în propria locuință. Cât va lipsi și ce meciuri va rata - Antena Sport

Chelsea va avea un calendar aglomerat în următoarea perioadă, iar Enzo Maresca va avea nevoie de cei mai importanți jucători pentru a putea obține rezultatele dorite din următoarele jocuri.

Din păcate pentru tehnicianul de pe Stamford Bridge, Cole Palmer a suferit o accidentare care îl va face să rateze partida cu Barcelona, dar și jocul de campionat cu Arsenal.

Cole Palmer, accidentare stupidă. Englezul va rata două meciuri importante

Deși ar fi trebuit să revină pe gazon, Cole Palmer va rata alte dueluri importante pentru Chelsea. Fotbalistul englez cotat la 120 de milioane de euro și-a rupt degetul de la un picior, în timp ce se afla în propria locuință.

Anunțul a fost făcut de antrenorul Enzo Maresca, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Burnley. „Din păcate, a avut un accident acasă cu degetul de la picior. Dar nu e nimic important.

Cu siguranță nu se întoarce săptămâna viitoare. Este o problemă. Singurul lucru pe care îl știm este că nu este disponibil nici săptămâna aceasta, nici săptămâna viitoare. Mă trezesc de multe ori noaptea ca să merg la toaletă, mă lovesc la cap, la picior, peste tot. Se poate întâmpla…