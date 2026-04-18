“Suntem «înfometați»”. Haaland pune presiune înainte de “finala” de titlu dintre Manchester City și Arsenal

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 13:40

Erling Haaland, în timpul unui meci / Profimedia

Erling Haaland, atacantul celor de la Manchester City, a oferit câteva declarații înainte de cel mai important meci din acest sezon pentru “cetățeni”, partida de pe teren propriu contra lui Arsenal. Cu o victorie, trupa lui Guardiola ar ajunge la mâna ei în lupta pentru titlu, iar norvegianul anunță că el și coechipierii săi sunt “înfometați” după rezultate pozitive.

Lupta pentru trofeul Premier League este pe final, iar tensiunea începe să crească din ce în ce mai mult în rândul celor două echipe care se bat pentru supremație. Arsenal, lider și cu un meci în plus, are un avans de șase puncte față de rivala Man. City, iar meciul care va avea loc duminică seara va fi crucial în vederea confruntării finale.

Erling Haaland și declarația războinică dată înainte de meciul de pe Etihad

Cu o victorie, “cetățenii” ar ajunge la mâna lor, pentru că dacă o vor învinge și pe Burnley miercurea viitoare o vor egala pe Arsenal la puncte. Spre deosebire de sezoanele trecute, acum golaverajul este principalul criteriu de departajare, astfel că dacă scenariul de mai sus se adeverește, atunci ambele formații ar fi practic la mâna lor pe finalul sezonului.

Înainte de meciul care are o încărcătură atât de mare, de la Manchester City a vorbit Erlind Haaland, care a discutat despre obișnuința clubului său de a avea succces, dar și despre cum se pregătește pentru astfel de derby-uri. În final, “bestia” din Norvegia a mărturisit că el și colegii săi au în plan să obțină noi victorii după ce au zdrobit-o pe Chelsea în etapa trecută cu 3-0.

Experiență în ceea ce privește câștigarea de trofee? Da. Avem mulți jucători noi și avem câțiva care sunt aici de ceva timp. City nu e un club la care ar trebui să vii și să câștigi trofee. Am câștigat unul acum câteva săptămâni și a fost un sentiment plăcut.

Pentru mine, să am o stare bună e foarte important. Acum urmează un meci uriaș. Ar trebui să rămâi calm și să nu gândești prea mult, pentru că ăsta e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Gândește pozitiv și încearcă să te pregătești pentru meci mental și fizic. Avem o finală în fiecare săptămână acum.

Ultimul meci, cel cu Chelsea, a fost minunat pentru noi. Am început puțin stângaci, dar am terminat în forță. Ne mișcăm bine și suntem «înfometați» pentru și mai mult“, a spus Erling Haaland, potrivit dailymail.co.uk.

În acest sezon, Erling Haaland a marcat 33 de goluri și a oferit șapte pase decisive în 45 de meciuri. În turul cu Arsenal din campionat, încheiat 1-1, norvegianul și-a trecut numele pe tabela de marcaj.

