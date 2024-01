"Tottenham a învins-o pe Bayern!" Reacţia presei internaţionale, după transferul stelar al lui Radu Drăguşin în Premier League - Antena Sport

„Radu Drăguşin, la Tottenham, here we go! S-a ajuns la un acord pentru 30 de milioane de euro, după o nouă ofertă făcută peste noapte.

Spence va merge la Genoa, împrumut. Drăguşin a vrut să semneze cu Spurs şi a confirmat înţelegerea personală pe care a avut-o, în ciuda ofertei de la Bayern Mucnhen”, a fost anunțul lui Fabrizio Romano.

Top 10 transferuri ale jucătorilor români:

1. Radu Drăgușin, transferat de Tottenham de la Genoa pentru 30 de milioane de euro (2024)

2. Adrian Mutu, transferat de Chelsea la Parma pentru 19 milioane de euro (2003)

3. Cristian Chivu, cumpărat de la Roma la Ajax în schimbul a 18 milioane de euro (2003)

4. Răzvan Marin, adus de Ajax de la Standard Liege pentru 12.5 milioane de euro (2019)

5. Ionuţ Radu, răscumpărat de Inter de la Genoa pentru 10.6 milioane de euro (2019)

6. Nicuşor Stanciu, transferat la Al Ahli de la Sparta Praga pentru 10 milioane de euro (2019)

7. Vlad Chiricheş, vândut de Steaua la Tottenham în schimbul a 9.5 milioane de euro (2013)

8. Alexandru Mitriţă, a plecat de la Universitatea Craiova la New York City pentru 8 milioane de euro (2019)

9. George Puşcaş, transferat de la Inter de Reading pentru 7.5 milioane de euro (2019)

10. Ciprian Marica, vândut de Şahtior Doneţk la VfB Stuttgart pentru 7 milioane de euro (2007)