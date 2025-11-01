Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: "Se descalifică. E grav" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: “Se descalifică. E grav”

Publicat: 1 noiembrie 2025, 14:37

Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: Se descalifică. E grav

Marius Șumudică, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Marius Şumudică a primit replica de la Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj. Ultimul mandat al italianului în Gruia a fost de scurtă durată şi a fost ţinta criticilor, din cauza rezultatelor modeste înregistrate de clujeni.

Printre cei care au criticat jocul celor de la CFR Cluj în perioada în care Mandorlini conducea echipa se numără şi Marius Şumudică, un alt fost antrenor al echipei din Gruia.

Andrea Mandorlini l-a pus la zid pe Marius Şumudică: “M-a dezamăgit profund”

Andrea Mandorlini a fost extrem de deranjat de faptul că Marius Şumudică l-a criticat în mai multe rânduri şi speră că naţionalitatea sa nu are nimic de-a face cu aceste reproşuri repetate ale fostului antrenor de la Rapid.

“M-a dezamăgit profund atitudinea unui coleg de breaslă. Dacă aceste critici sunt bazate pe naționalitate, e și mai grav. Dacă, în schimb, sunt doar pentru a apărea la televizor vorbind de rău alți colegi, atunci se descalifică singur. Din acest motiv, nu voi intra niciodată într-o polemică cu Șumudică. Poate rămâne cu declarațiile lui, care nu îl onorează, în timp ce eu prefer să nu răspund la niciun atac.

Cu atât mai mult cu cât Șumudică își uită propriile experiențe din fotbal, inclusiv la CFR. Nu știu dacă într-adevăr voia să-mi ia locul, dar las răspunsul în seama lui. Poate că s-ar fi potrivit în această perioadă de două luni, dar sunt curios ce ar fi spus dacă ar fi fost în locul meu, în condițiile în care am lucrat eu”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit prosport.ro.

Marius Şumudică, despre Andrea Mandorlini: “Săracul, îi fugea peruca”

În luna septembrie, Marius Şumudică a avut un discurs dur la adresa lui Andrea Mandorlini, după remiza înregistrată de CFR Cluj pe terenul celor de la Metaloglobus:

“Eu nu am văzut în viața mea ce se întâmplă acum la CFR. Este incredibil Mandorlini! M-am uitat în timpul meciului, se desfășurau acțiunile și el stătea cu un carnețel în mână și scria, nu urmărea acțiunile. Trebuia să pună un secund să scrie! El nota pe carnețel.

Am văzut un antrenor care… Săracul, îi fugea «peruca» întruna. Nu am nimic cu el, nu umblu la estetic, dar să stai în minutele în care ești condus de Metaloglobus… El stătea și își nota într-un carnețel de ăla de la librărie, cred că era 1 sau 2 lei”, spunea Marius Şumudică, la fanatik.ro.

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

