40 de milioane de euro pentru jucătorul alungat de Cristi Chivu - Antena Sport

40 de milioane de euro pentru jucătorul alungat de Cristi Chivu

Daniel Işvanca Publicat: 30 decembrie 2025, 8:26

40 de milioane de euro pentru jucătorul alungat de Cristi Chivu

Cristi Chivu, Inter / Profimedia

Davide Frattesi nu face parte din planurile lui Cristi Chivu la Inter, iar acest lucru este destul de vizibil, ținând cont de numărul de minute primite de fotbalistul în vârstă de 26 de ani.

Din acest motiv, jucătorul ia în calcul plecarea de la Milano chiar din această iarnă. Potrivit presei din Italia, a sosit deja o ofertă la club pentru jucătorul evaluat la 28 de milioane de euro.

Ofertă consistentă din Turcia pentru Davide Frattesi

Davide Frattesi a adunat doar 14 apariții în acest sezon pentru Inter, însă de cele mai multe ori a fost folosit doar câteva minute de tehnicianul Cristi Chivu.

Antrenorul român nu se bazează pe fotbalistul italian, care ar putea forța un transfer în Turcia în această iarnă. Italienii de la zemania.it anunță că turcii de la Fenerbahce sunt gata să ofere 40 de milioane de euro în schimbul acestuia, sumă cu care șefii lui Inter ar fi împăcați.

Acesta se află la Inter din vara anului 2024. La acel moment, vicecampioana Italiei achita în schimbul acestuia 31,4 milioane de euro pentru a-l transfera de la Sassuolo.

