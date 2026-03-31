Continuă conflictul de la Napoli. Rivala la titlu a lui Inter ar putea să-l excludă din lot pe Romelu Lukaku

Napoli a anunţat marţi că ia în considerare excluderea atacantului belgian Romelu Lukaku din lot, după ce acesta nu s-a prezentat la antrenamente, alegând să rămână în Belgia pentru a-şi continua recuperarea fizică, scrie EFE.

“Napoli anunţă că Romelu Lukaku nu a răspuns solicitării de astăzi, de reluare a antrenamentelor. Clubul îşi rezervă dreptul de a decide dacă va lua măsuri disciplinare adecvate, precum şi dacă îl va mai menţine pe jucător în echipă permanent“, a declarat gruparea într-un scurt comunicat.

🚨⚠️ BREAKING: Romelu Lukaku did NOT answer to Napoli’s call up to be back for training today.

“The club’s considering how to act with disciplinary measures, evaluating also to exclude Romelu Lukaku from the squad”, Napoli statement confirms. 🇧🇪 pic.twitter.com/barKcQCVEV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026

Cum s-a apărat Lukaku în fața acuzațiilor

Aşa cum se ştie, Lukaku şi-a apărat decizia, luni, după ce a rămas în Belgia în loc să se întoarcă la Napoli, în ciuda faptului că nu a participat la meciurile amicale ale echipei sale naţionale.

“Acest sezon a fost foarte greu pentru mine, între a gestiona accidentarea şi o pierdere personală (decesul tatălui său – n.r.). Ştiu că s-a vorbit mult despre situaţia mea în ultimele zile şi este important să lămurim totul“, a spus atacantul belgian într-o declaraţie pe contul său de Instagram.