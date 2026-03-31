Continuă conflictul de la Napoli. Rivala la titlu a lui Inter ar putea să-l excludă din lot pe Romelu Lukaku

Napoli a anunţat marţi că ia în considerare excluderea atacantului belgian Romelu Lukaku din lot, după ce acesta nu s-a prezentat la antrenamente, alegând să rămână în Belgia pentru a-şi continua recuperarea fizică, scrie EFE.
“Napoli anunţă că Romelu Lukaku nu a răspuns solicitării de astăzi, de reluare a antrenamentelor. Clubul îşi rezervă dreptul de a decide dacă va lua măsuri disciplinare adecvate, precum şi dacă îl va mai menţine pe jucător în echipă permanent“, a declarat gruparea într-un scurt comunicat.
🚨⚠️ BREAKING: Romelu Lukaku did NOT answer to Napoli’s call up to be back for training today.
“The club’s considering how to act with disciplinary measures, evaluating also to exclude Romelu Lukaku from the squad”, Napoli statement confirms. 🇧🇪 pic.twitter.com/barKcQCVEV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026
Cum s-a apărat Lukaku în fața acuzațiilor
Aşa cum se ştie, Lukaku şi-a apărat decizia, luni, după ce a rămas în Belgia în loc să se întoarcă la Napoli, în ciuda faptului că nu a participat la meciurile amicale ale echipei sale naţionale.
“Acest sezon a fost foarte greu pentru mine, între a gestiona accidentarea şi o pierdere personală (decesul tatălui său – n.r.). Ştiu că s-a vorbit mult despre situaţia mea în ultimele zile şi este important să lămurim totul“, a spus atacantul belgian într-o declaraţie pe contul său de Instagram.
“Adevărul este că în ultimele săptămâni nu m-am simţit bine fizic; am fost la un control în timp ce eram în Belgia şi a arătat inflamaţie şi lichid în muşchiul flexor al şoldului, împreună cu ţesutul cicatricial“, a adăugat Lukaku, justificându-şi alegerea de a-şi face recuperarea în Belgia, aşa cum a făcut-o în trecut.
Internaţionalul belgian a subliniat că nu ar putea să întoarcă spatele lui Napoli: “Niciodată. Nu există nimic ce mi-aş dori mai mult decât să joc şi să câştig cu echipa mea, dar acum trebuie să mă asigur că sunt 100% apt clinic, pentru că nu am fost în ultima vreme şi asta m-a afectat psihic. Anul acesta a fost prea mult, dar până la urmă voi ajunge acolo şi voi ajuta Napoli şi echipa naţională să îşi atingă obiectivele respective atunci când va fi nevoie de mine“.
Lukaku nu a jucat pentru Belgia în pauza internațională
Lukaku fusese convocat la echipa naţională a Belgiei, dar a refuzat să participe la meciurile amicalele cu SUA şi Mexic pentru a se concentra pe condiţia sa fizică după un sezon marcat de accidentări. Napoli îi ceruse să revină pentru a-l ajuta la recuperare alături de stafful tehnic condus de Antonio Conte.
În 2026, atacantul a acumulat doar 48 de minute în 6 meciuri în toate competiţiile, dar a marcat primul său gol al sezonului pe 28 februarie împotriva Hellas Verona în Serie A, golul decisiv în victoria cu 2-1 care a asigurat echipei locul trei, o poziţie de calificare în Liga Campionilor.
Absenţa sa de marţi a creat noi tensiuni cu clubul italian, care ia acum în considerare excluderea jucătorului din lot. Includerea sa în echipă pentru meciul din acest weekend împotriva lui AC Milan este improbabilă.
Sursa: Agerpres.ro
