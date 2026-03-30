Romelu Lukaku a rupt tăcerea, după ce a primit ultimatum de la Napoli: „Nu vreau nimic mai mult”

Zilele acestea a izbucnit un conflict între Romelu Lukaku și Napoli, după ce atacantul a refuzat să revină în Italia pentru a se recupera după o accidentare, preferând să rămână în cantonamentul naționalei Belgiei, în ciuda faptului că nu putea evolua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea lui Napoli i-a transmis acestuia un ultimatum, forțându-l să revină la antrenamentul programat marți. Lukaku a lămurit situația într-un interviu.

Romelu Lukaku calmează spiritele

Atacantul belgian a acordat luni un interviu presei din Italia, în care a vorbit despre ultimatumul primit din partea conducerii lui Napoli, care îl forța să revină la antrenamentul programat marți.

Lukaku a precizat faptul că a traversat o perioadă mai dificilă în acest sezon și asta nu doar din punct de vedere sportiv. Din acest motiv, acesta i-a asigurat pe cei de la Napoli de profesionalismul său, dar în același timp i-a rugat să-i respecte decizia.

„Acest sezon a fost foarte dificil pentru mine, trăit între accidentări și doliu în viața personală. Știu că în ultimele zile s-a vorbit mult despre situația mea și este important să clarific totul.