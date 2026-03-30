Romelu Lukaku a rupt tăcerea, după ce a primit ultimatum de la Napoli: „Nu vreau nimic mai mult”

Zilele acestea a izbucnit un conflict între Romelu Lukaku și Napoli, după ce atacantul a refuzat să revină în Italia pentru a se recupera după o accidentare, preferând să rămână în cantonamentul naționalei Belgiei, în ciuda faptului că nu putea evolua.
Conducerea lui Napoli i-a transmis acestuia un ultimatum, forțându-l să revină la antrenamentul programat marți. Lukaku a lămurit situația într-un interviu.
Romelu Lukaku calmează spiritele
Atacantul belgian a acordat luni un interviu presei din Italia, în care a vorbit despre ultimatumul primit din partea conducerii lui Napoli, care îl forța să revină la antrenamentul programat marți.
Lukaku a precizat faptul că a traversat o perioadă mai dificilă în acest sezon și asta nu doar din punct de vedere sportiv. Din acest motiv, acesta i-a asigurat pe cei de la Napoli de profesionalismul său, dar în același timp i-a rugat să-i respecte decizia.
„Acest sezon a fost foarte dificil pentru mine, trăit între accidentări și doliu în viața personală. Știu că în ultimele zile s-a vorbit mult despre situația mea și este important să clarific totul.
Adevărul e că în ultimele săptămâni nu m-am simțit bine fizic și am efectuat câteva teste cât timp am fost în Belgia. Am aflat că am inflamație și lichid la mușchiul flexor al șoldului, lângă operație.
Din moment ce este a doua oară când am probleme de la revenirea mea din noiembrie, am ales să fac recuperarea de data aceasta în Belgia, ca să-mi ajut echipa națională atunci când sunt chemat”.
„Niciodată nu le-aș putea întoarce spatele celor de la Napoli”
„Cred că mulți dintre voi ați văzut interviul pe care l-am acordat în Verona. Niciodată nu le-aș putea întoarce spatele celor de la Napoli, niciodată! Nu vreau nimic mai mult decât să joc și să câștig pentru echipa mea.
Dar acum trebuie să mă asigur că sunt la 100% din punct de vedere fizic, pentru că în ultima vreme nu am fost, iar asta a avut și un impact psihic asupra mea.
A fost un an foarte intens, dar în final voi reuși să revin și le voi ajuta atât pe Napoli, cât și pe Belgia să își îndeplinească obiectivele. Doar atât vreau”, a declarat Lukaku, potrivit presei din Italia.
