AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport - Antena Sport

AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport

AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport

AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 24 august 2025, 8:53

AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport

Luka Modric, în AC Milan - Cremonese 1-2 / Profimedia Images

Debutul oficial al lui Massimiliano Allegri în acest nou mandat pe banca lui AC Milan a fost unul complet ratat. Nou-promovata Cremonese, la care a evoluat Vlad Chiricheş până la revenirea la FCSB, a învins-o surprinzător, în deplasare, cu 2-1 pe formaţia lui Allegri.

Federico Baschirotto a înscris în minutul 28, pentru Cremonese, dar milanezii au egalat pe final de primă repriză, în minutul 45+1, prin Strahinja Pavlovic. Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris în minutul 61, de Federico Bonazzoli.

Gazzetta dello Sport, după AC Milan – Cremonese 1-2: “Cel mai prost debut posibil pentru Allegri”

Cremonese a produs, până acum, surpriza etapei în Serie A. Într-un alt meci, AS Roma a învins pe Bologna cu 1-0, cu un gol marcat de Wesley, în minutul 53.

Minunea lui Bonazzoli, revenirea lui Allegri e un coșmar: Cremonese o învinge pe Milan pe San Siro!”, a titrat Gazzetta dello Sport.

O lovitură de cap superbă a atacantului decide meciul după golul marcat de Baschirotto și egalarea temporară a lui Pavlovic.

Frații mai mari, chiar și frații adoptivi, sunt acolo pentru asta: să te învețe despre viață. După o oră de Milan – Cremonese, Federico Bonazzoli se întinde la un metru de sol și marchează golul lunii: o foarfecă cu stângul, lângă bară. Un citat de la Fabio Quagliarella, care îl luase sub aripa sa protectoare în perioada petrecută la Sampdoria. Golul simbolizează un debut teribil pentru Allegri, cel mai prost posibil: Milan – Cremonese se termină 1-2 cu goluri marcate de Baschirotto, Pavlovic și, bineînțeles, Bonazzoli. Un fost jucător al lui Inter. Pentru Max, este a treia înfrângere consecutivă la debutul său în campionat cu Milan. Pentru Davide Nicola, este un mare imbold pentru acest sezon”, a notat publicaţia italiană.

Max Allegri a revenit la AC Milan, având ca obiectiv revenirea rossonerilor în cupele europene, după un sezon ratat. Sezonul trecut, Milan a terminat campionatul pe locul 8. Milan a ratat şi Cupa Italiei, deşi o eliminase în semifinale pe Inter. A fost învinsă cu 1-0 de Bologna în finală.

