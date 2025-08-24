AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Debutul oficial al lui Massimiliano Allegri în acest nou mandat pe banca lui AC Milan a fost unul complet ratat. Nou-promovata Cremonese, la care a evoluat Vlad Chiricheş până la revenirea la FCSB, a învins-o surprinzător, în deplasare, cu 2-1 pe formaţia lui Allegri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Federico Baschirotto a înscris în minutul 28, pentru Cremonese, dar milanezii au egalat pe final de primă repriză, în minutul 45+1, prin Strahinja Pavlovic. Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris în minutul 61, de Federico Bonazzoli.

Gazzetta dello Sport, după AC Milan – Cremonese 1-2: “Cel mai prost debut posibil pentru Allegri”

Cremonese a produs, până acum, surpriza etapei în Serie A. Într-un alt meci, AS Roma a învins pe Bologna cu 1-0, cu un gol marcat de Wesley, în minutul 53.

“Minunea lui Bonazzoli, revenirea lui Allegri e un coșmar: Cremonese o învinge pe Milan pe San Siro!”, a titrat Gazzetta dello Sport.

“O lovitură de cap superbă a atacantului decide meciul după golul marcat de Baschirotto și egalarea temporară a lui Pavlovic.